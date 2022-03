Beim souveränen Spitzenreiter der ADMIRAL Bundesliga, FC Red Bull Salzburg (nach 24 Runden 12 Punkte Vorsprung auf den Zweiten SK Sturm Graz) bleibt der "Bullen-Stall" in den nächsten Tagen ziemlich leer. Allein 13 Akteure sind mit Frühlingsbeginn (21. März) on Tour für ihre jeweiligen Nationalteams und fehlen Chefcoach Matthias Jaissle im Training.

Salzburgs Stürmer Junior Adamu, hier bei seinem Treffer zum 1:0 im Championsleague-Achtelfinale gegen Niklas Süle und den FC Bayern München, trifft mit dem ÖFB-U21-Team in der EURO-Quali in Kroatien auf seine Klubkollegen Luka Sučić & Roko Šimić.

Im Detail:

Nicolas Seiwald und Kapitän Andreas Ulmer wurden von ÖFB-Teamchef Franco Foda in den Kader des ÖFB-A-Teams für das WM-Play-off-Match gegen Wales (24. März) und ein Testmatch (29. März, Gegner noch offen) einberufen.

Bei US-Boy Aaronson noch fraglich

Ob Brenden Aaronson zur US-Nationalmannschaft fährt für die WM-Quali-Spiele gegen Mexiko (25. März) Panama (28. März) und Costa Rica (31. März), ist aufgrund seiner Knieprobleme noch offen.

Mittelfeld-Taktgeber Mohamed Camara ist von seiner Verletzung wieder genesen und reist mit Mali zu den WM-Quali-Spielen vs. Tunesien (25. bzw. 29. März). Rasmus Kristensen steht im dänischen Teamaufgebot für die Testspiele gegen die Niederlande (26. März) und Serbien (29. März).

Angreifer Noah Okafor tritt mit dem Schweizer A-Team in Testspielen gegen England (26. März) und Kosovo (29. März) an. Stürmer Benjamin Sesko trifft mit der slowenischen Nationalmannschaft in Testspielen auf Kroatien (26. März) und Katar (29. März).

Mittelstürmer Junior Adamu spielt mit dem ÖFB-U21-Team in der Qualifikation zur Europameisterschaft gegen Kroatien (25. März) und Norwegen (29. März, in Ried/Innviertel). Torhüter Nico Mantl ist im Kader von Deutschlands U21 für die EURO-Quali-Spiele gegen Lettland (25. März) und Israel (29. März).

Van der Brempt mit Belgien gegen Dänemark und Kjaergaard

Maurits Kjaergaard spielt mit Dänemarks U21 in der EURO-Qualifikation gegen Belgien (29. März), Innenverteidiger Kamil Piatkowski mit Polens U21 in der EM-Quali gegen Israel (24. März) und Ungarn (29. März).

Luka Sučić und Roko Šimić sind mit Kroatiens U21 bei den EURO-Qualifikationsmatches gegen Österreich (25. März) und Finnland (29. März) im Einsatz. Ignace Van der Brempt spielt mit der belgischen U21 ein EURO-Qualifikationsspiel gegen Dänemark (29. März).

Foto: IMAGO