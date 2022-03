Nach Ullmann & Kara nun also der nächste Ex-Rapidler in 2022. Es war laut der Klub-Aussendung zwar bereits seit einigen Tagen beschlossene Sache, dass Taxiarchis Fountas die restliche Saison für den SK Rapid kein Spiel mehr bestreiten wird, nunmehr ist auch der vorzeitige Wechsel des 26-jährigen Stürmers in die nordamerikanische MLS fix. Der Grieche, der im Sommer 2019 ablösefrei vom SKN St. Pölten nach Hütteldorf wechselte, bestand die sportmedizinischen Tests und die vor dem Abflug bereits mündlich vereinbarten Modalitäten mit dem Spieler, seinem Management und D.C. United (MLS) werden nun auch formell gültig.

Fountas folgt damit seinem kongenialen Sturmpartner Ercan Kara (Orlando City) in die Major-Soccer-League (MLS) - beide erzielten für Rapid im Herbst zusammen 16 Tore.

Fountas, der vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr betreut wird, bestritt für die Grün-Weißen 91 Pflichtspiele und erzielte dabei 45 Treffer - die mit Abstand beste Torquote in seiner bisherigen Profilaufbahn, die ihn über sieben Stationen in seiner Heimat Griechenland sowie in Österreich und Deutschland nach Wien-Hütteldorf geführt hatte. Mehr als die Hälfte seiner insgesamt 35 Bundesligatore für Rapid gelangen ihm übrigens in seiner ersten Saison 2019/20, damals waren es 19 an der Zahl.

Zum vorzeitigen Wechsel des Stürmers, dessen Vertrag mit Ende dieser Saison abgelaufen wäre, meint Rapid-Geschäftsführer Sport Zoran Barišić: „Taxi Fountas hat viele Tore für unsere Mannschaft erzielt und damit definitiv seinen Anteil an den zwei Vizemeisterschaften 2020 und 2021. Er hätte der großen Rapid-Familie in bester Erinnerung bleiben können, leider hinterlässt sein Verhalten in den letzten Wochen aber einen sehr schalen Beigeschmack.

Wichtig ist, dass wir als SK Rapid trotzdem immer das Heft des Handelns in der Hand hatten und der vorzeitige Wechsel nur unter den Bedingungen, die wir uns als Richtschnur gesetzt hatten, über die Bühne gehen konnte. Nichtsdestotrotz wünsche ich Fountas aber natürlich in Washington eine verletzungsfreie und erfolgreiche Zeit.“

Peschek: "Verhalten von Fountas war zuletzt eines Rapid-Spielers unwürdig"

Sehr deutliche Worte zur „Causa Fountas“ fand der Geschäftsführer-Partner von Barišić, Christoph Peschek:

„Das Verhalten von Taxi Fountas war zuletzt eines Rapid-Spielers unwürdig. Unser Klub steht für ein faires und respektvolles Miteinander, Sabotageversuche von aufrechten Verträgen werden wir definitiv niemals dulden oder gar akzeptieren, sondern in aller Deutlichkeit intern und öffentlich sowie gegebenenfalls auch rechtlich dagegen vorgehen.

Wir pflegen als SK Rapid unsere vertraglichen Verpflichtungen penibel einzuhalten und das erwarte ich mir auch vom jeweiligen Gegenüber. Nachdem wir vor dem Abflug von Fountas zu den Tests in die USA mit D.C. United eine Einigung erzielen konnten und auch der Spieler selbst einen finanziellen Beitrag zu seinem vorzeitigen Wechsel leistet, können wir nun diese Personalie endgültig hinter uns lassen und uns auf die restlichen Spiele in dieser Saison freuen.

´No one is bigger than the club´, dieses besonders bei Rapid stets gültige Motto sollten sich alle immer wieder in Erinnerung rufen, wir werden jedenfalls stets das Wohl des Klubs in den Mittelpunkt stellen.

Mein Kompliment an Cheftrainer Ferdinand Feldhofer, das gesamte Trainer- und Betreuerteam sowie die Mannschaft, dass sie sich von diesem Theater in den letzten Spielen nicht beirren ließen und zuletzt inklusive drei hochverdienter Siege in Serie fünf Spiele in der Bundesliga ungeschlagen bleiben konnten. Nun blicken wir alle voller Vorfreude auf die weiteren Spiele”, so der 38-jährige Wiener.

Präsident Martin Bruckner, der in den Entscheidungsprozess stets eingebunden war, meinte abschließend: „Ich danke unseren Geschäftsführern für ihre konsequente Handlungsweise, die ich von Anfang an vollinhaltlich unterstützt habe.“

Taxiarchis Fountas kam in seiner Zeit beim SK Rapid zu fünf Einsätzen im griechischen Nationalteam, seit Oktober letzten Jahres wurde er allerdings nicht mehr einberufen. Seine Pflichtspiele und Tore für Grün-Weiß gliedern sich wie folgt auf: Bundesliga (68/35), ÖFB-Cup (7/6) und Europacup (16/4). Im Kalenderjahr 2022 kam der Stürmer nur in einem Match als Einwechselspieler zum Einsatz.

