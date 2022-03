Nach dem gestrigen Abgang von Taxiarchis Fountas in die Major Soccer League (MSL) vermeldet der SK Rapid Wien heute seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison. Mit Roman Kerschbaum vom Liga-Konkurrenten FC Admira Wacker wechselt ein erfahrener Mittelfeldspieler nach dem Ende der laufenden Spielzeit der ADMIRAL Bundesliga aus der Südstadt nach Hütteldorf. Der 28-jährige Neunkirchener, der im Winter auch mit dem LASK in Verbindung gebracht wurde, erhält beim österreichischen Rekordmeister einen 3-Jahres-Vertrag, also bis inklusive der Saison 2024/25!

Wirft sich ab kommenden Sommer für den SK Rapid ins Zeug: Roman Kerschbaum (li. oben) bis Saisonende noch beim FC Admira Wacker Mödling im Einsatz.

Der mehrfache ÖFB Nachwuchs-Teamspieler absolvierte seit Jänner 2015 beim SV Grödig (2015/16), dem FC Wacker Innsbruck (2016/17, 2017/18, 2018/19) und dem FC Admira (seit 2019/20) 130 Partien in der obersten Spielklasse und weitere 60 in der 2. Liga. In der laufenden Spielzeit verpasste er nur ein Ligaspiel und konnte in seinen bisherigen 23 Einsätzen respektable acht Treffer für die Niederösterreicher erzielen! Den Großteil seiner fußballerischen Ausbildung absolvierte der Niederösterreicher in der Hauptstadt seines Heimatbundeslandes, von 2012 bis zu seinem Wechsel nach Grödig kickte er für die U19 und zweite Mannschaft des fränkischen Traditionsvereins 1. FC Nürnberg.



Zoran Barišić, Geschäftsführer Sport, zum künftigen Neuzugang: „Roman Kerschbaum ist ein Spieler, den ich schon lange im Visier hatte und auch unser Trainerteam um Ferdinand Feldhofer ist überzeugt, dass er für uns eine Verstärkung sein wird. Ich bin froh, dass wir nun vorzeitig einen Neuzugang fixieren konnten, der zu unseren zahlreichen jungen Spielern auch viel Routine in die Mannschaft bringen wird. Kerschbaum ist im Mittelfeld vielseitig einsetzbar und hat zudem noch einiges an Potenzial, um sich weiter zu verbessern.“



Roman Kerschbaum: „Ich freue mich sehr, dass meine sportliche Zukunft so früh geklärt ist, möchte aber betonen, dass ich mich bis zur letzten Minute des letzten Saisonspiels voll auf meine Aufgabe bei der Admira konzentrieren werde. Ich bin aber natürlich glücklich, dass ich ab Sommer Teil des größten und beliebtesten Klubs des Landes sein darf. Rapid ist mit dem neuen Cheftrainer Ferdinand Feldhofer schon jetzt auf einem sehr guten Weg und ich werde alles dafür geben, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass dieser Weg so erfolgreich wie möglich sein wird. Gegen Rapid habe ich schon öfter gespielt, umso größer ist meine Vorfreude, dann erstmals im grün-weißen Trikot in Hütteldorf vor möglichst vielen Fans mein Bestes geben zu können.“

Ketelaer: "...an Angebot-Obergrenze gegangen - verlieren Teamplayer"

FC Admira-Sportdirektor Marcel Ketelaer: „Wir haben uns sehr um Roman bemüht und sind bei unserem Angebot an die Obergrenze gegangen. Seine Entscheidung schmerzt natürlich, weil wir einen absoluten Teamplayer verlieren, ist aber aus Sicht des Spielers nachvollziehbar. Roman hat durch seine starken Leistungen in den letzten Saisonen enorme Begehrlichkeit entwickelt und sich den nächsten Schritt in seiner Karriere verdient“.

Der Rechtsbeiner wechselte im Sommer 2019 vom FC Wacker Innsbruck aus Tirol in die Südstadt und avancierte schnell zum Leistungsträger. Der Mittelfeldspieler absolvierte bisher 86 Pflichtspiele für die Panther, dabei erzielte der ehemalige ÖFB-U21-Teamspieler 20 Tore und lieferte 9 Vorlagen.

Roman Kerschbaum: „Ich wollte rasch Klarheit über meine sportliche Zukunft haben, damit ich mich auf die kommenden sportlichen Aufgaben konzentrieren kann. Eines ist klar: Ich werde bis zum Schluss alles für den FC Flyeralarm Admira geben. Wir wollen so schnell wie möglich den Klassenerhalt fixieren."

