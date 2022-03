Der FK Austria Wien setzt weiterhin auf seine Talenteschmiede und bindet seine Youngsters Wustinger & Kreiker. Florian Wustinger (18 Jahre, zentrales Mittelfeld) und Dario Kreiker (19, Flügelspieler) feierten jeweils im Frühjahr unter Trainer Manfred Schmid ihr Debüt in der Admiral Bundesliga und unterschreiben nunmehr langfristige Verträge bei den Violetten bis 2026.

Florian Wustinger (re. im Bild) ist seit seinem siebten Lebensjahr bei der Austria und durchlief alle Nachwuchs- und Akademie-Teams der Veilchen, im Sommer rückte er in den Young Violets-Kader auf, ein halbes Jahr später nahm ihn Manfred Schmid ins Trainingslager der Bundesliga-Profis mit.

Die guten Trainingsleistungen des 18-Jährigen wurden mit seinem Bundesliga-Debüt beim Frühjahrs-Auftakt gegen den SCR Altach belohnt, seitdem konnte ihn nur eine Bänder-Verletzung stoppen.

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Florian Wustinger ist ein Paradebeispiel für einen Spieler, der den Weg über den Austria-Nachwuchs, die Akademie und die Young Violets bis zur Kampfmannschaft gegangen ist. Er hat mehrmals bewiesen, dass er sich schnell an gewisse Niveaus anpassen kann und hat sich als fleißiger Spieler mit toller Mentalität präsentiert. Er ist auf den Fußspuren eines Matthias Braunöder.“



Auch abseits des Platzes hat Florian Wustinger im Moment viel zu tun, da er kurz vor seiner Matura am Ballsportgymnasium, der Kooperationsschule von Austria Wien, steht.

"...als Balljunge in Generali-Arena zu Grünwald, Suttner, Junuzovic aufgeschaut"

Florian Wustinger: „Für mich ist mit diesem langfristigen Vertrag wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen. Seit ich in der U8 angefangen habe war die Kampfmannschaft der Austria immer das Größte für mich. Ich war oft als Balljunge in der Generali-Arena und habe zu Spielern wie zum Beispiel Grünwald, Suttner, Junuzovic oder Baumgartlinger immer aufgeschaut. Mein nächstes Ziel ist, weitere Spielminuten zu sammeln und mich dann als Stammspieler zu etablieren.“

Dario Kreiker wechselte im Jänner 2021 vom SC Ortmann zu den Young Violets und ist wie Wustinger seit dem Trainingslager ein fixer Bestandteil des Profi-Kaders. Trainer Manfred Schmid schenkte dem 19-jährigen Flügelspieler gegen den TSV Hartberg und den WAC sein Vertrauen und wechselte ihn in der Schlussphase ein.



Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Dario Kreiker bringt viele Attribute mit, die im modernen Fußball gefragt sind. Er ist sehr lernwillig, hat eine hohe Lernkurve und viel Potenzial. Wir glauben, dass er bei der Austria Karriere machen kann.“

Kreiker: "Finde das aktuelle Konzept der Austria richtig gut."

Dario Kreiker: „Ich bin sehr glücklich, für Austria Wien spielen zu dürfen. Der langfristige Vertrag unterstreicht die Wertschätzung des Vereins. Einige Teamkollegen wie zum Beispiel Leo Ivkic und Ziad El Sheiwi haben gezeigt, dass für junge Spieler alles möglich ist, wenn man Leistung bringt. Dass es im Moment in der Bundesliga so gut für uns läuft, ist natürlich umso schöner. Ich finde das aktuelle Konzept der Austria richtig gut.“

