Kaum hatte sich das LASK-Lazarett jüngst gelichtet und fehlte beim ADMIRAL Bundesliga-Auswärtsspiel in Hartberg lediglich der wieder ins Mannschaftstraining eingestiegene Rekonvaleszent Petar Filipovic, folgte nun die Hiobsbotschaft im Linzer Lager: Filip Twardzik hat sich im Spiel beim TSV Hartberg einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zugezogen.

Wie der Klub in seiner heutigen Aussendung vermeldete, falle der Innenverteidiger beim Tabellenersten der Quali-Gruppe voraussichtlich sechs Wochen aus.

Erst in der 60. Minute beim Auswärtsspiel gegen Hartberg eingewechselt, verletzte sich der Linksbeiner, der erst in der Winterpause von Spartak Trnava/Slowakei zu den Athletikern kam und für den LASK seither fünf Ligaspiele absolvierte, in der 80. Minute bei einem Zweikampf und musste anschließend ausgewechselt werden.

Nun steht fest, dass der 29-jährige Tscheche aufgrund einer Sprunggelenksverletzung in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung steht.

Foto: Harald Dostal