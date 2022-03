Das Leistungspotential eines Fußballers kann durch sein Talent beschränkt sein, aber seine Einstellung ist die treibende Kraft zum Erfolg. In seinem heutigen Beitrag möchte Mentalcoach Wolfgang Seidl, MBA, aufzeigen, welche Türen sich für Fußballer, mit einer optimalen Einstellung, öffnen können und was sie dazu beitragen müssen.

Zwei Muster-Profis, die auch mit "Ü30" weiter Top-Leistungen liefern und immer die optimale Einstellung mitbringen: Jakob Jantscher vom SK Sturm Graz (li.) und Andreas Ulmer, Kapitän von Serienmeister FC Red Bull Salzburg.

Wir können Fußballer grob in drei Kategorien einteilen. Die ersten, die „Begnadeten“ sind mit Talent und Ehrgeiz gesegnet. Sie werden, sofern sie von schweren Verletzungen verschont bleiben, auf allerhöchsten Niveau Erfolg haben.

Die zweite Gruppe, mit viel Talent jedoch wenig Ehrgeiz ist oft gefährdet, sich auf ihrem Talent auszuruhen und sich und andere zu enttäuschen. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, jene mit wenig Talent aber außergewöhnlichem Ehrgeiz und einer professionellen Einstellung. Diese Gruppe von Spielern kann es dennoch in die höchsten Ligen der Welt schaffen.

So sagt zum Beispiel der angesehene Sportpsychologe Bill Beswick, dass er in Premier League Vereinen, mit denen er gearbeitet hat, viele Spieler erlebte, die wenig Talent aber eine außergewöhnliche Einstellung an den Tag legten, um sich dort zu behaupten. Jeder von Ihnen wird sich an mehrere, von Fachleuten, hochgelobte Talente erinnern können, die trotz anfänglichen steilen Karriereweg nach oben, schlussendlich im Profifußball gescheitert sind. Gerade für junge Talente ist die größte Gefahr, dass der Erfolg zu schnell und mühelos erreicht wird und die Wichtigkeit, den notwendigen Ehrgeiz zu entwickeln, ignoriert wird. Ich appelliere an junge Spieler, die mit Schwierigkeiten und Hürden zu kämpfen haben, diese als Chance zu sehen, um stärker und widerstandsfähiger zu werden.

Der englische Cricketspieler Ed Smith sagte dazu: „Supertalentierte junge Spieler, die nie in ihrem Leben Widerstandsfähigkeit brauchten, zeigen oft einen Mangel an psychologischen Fähigkeiten, diese zu entwickeln, wenn das Leben in den oberen Ligen härter wird.“

Ein Beispiel aus dem Fußball

Was ist nun dran an der richtigen Einstellung? Sehen wir uns dazu ein konkretes Beispiel aus dem Fußball an: Zwei Fußballer, in ihrem ersten Profijahr, im selben Team, jedoch sehr unterschiedlich in ihren Talenten und ihrem Ehrgeiz. Spieler A ist mit Talent gesegnet, jedoch fehlt ihm die richtige Einstellung. Er glaubt, dass er mit minimalem Aufwand trotzdem weiterkommt. Im Training gibt er selten 100 % und so spielt er dann auch im Match. Durch die fehlende Einstellung geht er selten die notwendigen Extrameter und wenn es nicht so läuft, dann ist er zu sehr mit sich und seinen negativen Gedanken beschäftigt, anstatt Verantwortung zu übernehmen und aktiv zu sein.

Spieler B ist das genaue Gegenteil. Er kommt vom Talent nie an seinen Teamkollegen heran, jedoch sein Ehrgeiz und seine Einstellung sind hochprofessionell und einzigartig. Im Training geht er immer an seine Grenzen und ist voll fokussiert. Er kommt als erster und verlässt als letzter den Platz. Er schiebt regelmäßige Extraeinheiten ein, um an seinen Schwächen zu arbeiten. Im Match kämpft er wie eine Maschine bis zur letzten Sekunde. Er opfert sich für sein Team auf, übernimmt Aufgaben seiner Kollegen und ist auch in den schwierigsten Momenten noch vom Erfolg überzeugt.

Klar ist, Spieler B investiert durch seine Einstellung in seine Zukunft. Er versucht ständig der Beste zu sein, der er sein kann. Er ist lernfähig, übernimmt Verantwortung für sein Tun und wird in seiner Karriere weiterkommen und den nächsten Schritt machen. Vielleicht noch nicht sofort, weil er technisch noch Aufholbedarf hat, aber ganz bestimmt in den kommenden Jahren.

Die Einstellung verstehen

Einstellung ist die Umsetzung der Gedanken und Gefühle eines Spielers in die Tat. Spieler denken, fühlen und dann handeln sie, in genau dieser Reihenfolge. Daher spielen die inneren Gedanken eine große Rolle! Diese können mittels mentaler Arbeit trainiert und verändert werden. Wenn man versteht, dass die Einstellung von Spielern durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst wird, kann man als Spieler, Trainer oder Elternteil die entsprechenden Maßnahmen setzen.

Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty