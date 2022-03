Haris Tabakovic, aktuell mit 22 Toren in 21 Spielen Führender der Torschützenliste der 2. Liga, wechselt im Sommer ablösefrei von Austria Lustenau zu Austria Wien. Der 27-jährige, 1,94m große Stürmer unterschreibt einen Dreijahresvertrag.

Manuel Ortlechner freut sich auf den Neuzugang Haris Tabakovic

Seit seinem Wechsel zu Austria Lustenau im Sommer 2020 erzielte Haris Tabakovic in 42 Zweitligaspielen 40 Tore und leistete zehn Assists. Davor spielte der Angreifer unter anderem in seiner Heimat Schweiz in der höchsten Spielklasse bei Grasshopper Club Zürich und BSC Young Boys. Für das Schweizer U21-Nationalteam erzielte Tabakovic in 15 Spielen sechs Treffer.

Stimmen:

Austria Wien-Sportdirektor Manuel Ortlechner:

„Haris Tabakovic hat in der 2. Liga eine unfassbare Torquote und bringt als Spielertyp neue Faktoren in unser Offensivspiel: Größe, Präsenz und Physis. Es waren auch viele andere Klubs aus Österreich an ihm dran, wir freuen uns, dass er sich für Austria Wien entschieden hat. In den Gesprächen habe ich gespürt, dass er sich richtig auf die Austria freut.“

Austria Lustenau-Sportkoordinator Alexander Schneider:

„Natürlich bedauern wir, dass Haris sich entschieden hat, den Verein zum Saisonende zu verlassen. Nichtsdestotrotz möchten wir uns bei Haris für die Zeit in Lustenau - die mit der heutigen Verkündung des Wechsels noch nicht zu Ende ist - bedanken und wünschen ihm für seine fußballerische als auch private Zukunft nur das Allerbeste. Haris hat sich zu jedem Zeitpunkt hier überaus professionell verhalten und wir hatten jederzeit ein sehr gutes und vertrauensvolles Verhältnis zueinander. Die Attraktivität unserer Spieler für die Bundesliga bestätigt den von uns eingeschlagenen Weg und die großartige Arbeit der Mannschaft und des Trainerteams. Es ist gut, dass jetzt Klarheit herrscht und wir gemeinsam mit Haris den vollen Fokus auf die letzten neun Spiele der Saison richten, um gemeinsam das große Ziel Bundesliga zu realisieren.“



Haris Tabakovic:

zu seiner Zeit bei Lustenau...

„Ich habe dem Verein und den Menschen hier sehr viel zu verdanken. Es ist mir daher ein großes Anliegen „Danke“ zu sagen und allen Fans, Mitarbeitern und meinen Mitspielern zu versichern, dass ich bis zum letzten Tag meiner Zeit hier alles auf dem Platz geben werde! Wir haben als Mannschaft in dieser Saison den Aufstieg als großes Ziel. Dieses möchte ich unbedingt als krönenden Abschluss meiner Zeit hier gemeinsam mit diesem Verein und euch allen erreichen. Trotz der durchwegs positiven Gespräche mit den Verantwortlichen wusste ich nur bedingt was mich erwartet und ich hatte Zweifel, ob der Schritt in eine 2. Liga der Richtige für mich ist. Heute kann ich sagen, dass dieser Schritt, der mir Anfangs nicht leicht gefallen ist, eine der besten Entscheidungen meiner bisherigen Karriere war!

zu seinem Wechsel...

"Ich habe in den Gesprächen mit Manuel Ortlechner große Wertschätzung gespürt, das hat mir sehr viel gegeben und mich überzeugt, diesen Schritt zu machen. Es macht mich richtig stolz, bald für Austria Wien spielen zu können. Ich finde den Weg der Jugend, den die Austria eingeschlagen hat, sehr gut. Im Moment macht es richtig Spaß der Austria beim Fußballspielen zu zusehen. Mein Ziel ist, dass wir kommende Saison an diesen Leistungen anknüpfen, ich möchte mit möglichst vielen Toren meinen Beitrag leisten, damit der Verein erfolgreich ist.“

Foto: Austria Wien