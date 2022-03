Das U21-Nationalteam (JG 2000) ist am Mittwochabend wohlbehalten in Kroatien angekommen. Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch ist bereit, für den Quali-Schlager am Freitag (18:00 Uhr, live in ORF Sport+) im Gradski Stadion Varteks von Varazdin.

Emanuel Aiwu musste das Teamcamp verletzungsbedingt verlassen.

Die Reise nach Kroatien nicht angetreten hat Emanuel Aiwu. Der Rapidler, der im November den verletzten Flavius Daniliuc als U21-Kapitän ersetzte, laboriert an bereits länger bestehenden Adduktorenproblemen und hat das Teamcamp verlassen. Aufgrund der Kurzfristigkeit wurde vorerst kein Spieler nachnominiert.

Gregoritsch: "Die Trainingsqualität und die Intensität sind sehr hoch"

"Wenn Spieler mit großer Qualität ausfallen, dann schmerzt das immer", so Teamchef Werner Gregoritsch. Aber: "Wir kennen diese Situation bereits aus dem Herbst. Mit Wimmer, Schmid, Demaku haben wir richtige Leithammel im Team, die den jungen Spielern den Weg zeigen. Auf der anderen Seite sorgen die Jüngeren mit ihrer Unbekümmertheit für frischen Wind."

Wie bereits mehrfach betont will sich der Teamchef nicht zu lange mit Gedanken an fehlende Spieler aufhalten. "Der Lehrgang läuft bisher sehr gut ab. Die Trainingsqualität und die Intensität sind sehr hoch. Wir haben hart gearbeitet und uns intensiv auf die große Herausforderung Kroatien vorbereitet. Ich sehe, dass jeder Spieler bereit ist, alles in die Waagschale zu werfen, damit wir erfolgreich sind."

Wimmer: "Wir lassen uns von den kroatischen Fans nicht abschrecken"

Die Tabellensituation und die lautstarken kroatischen Fans sollen während des Spiels ausgeblendet werden: "Davon dürfen wir uns nicht abschrecken lassen. Wir dürfen uns einfach keinen zu großen Kopf um die Rahmenbedingungen machen, sonst besteht die Gefahr, dass man verkrampft. Wir haben ein richtig starkes Team. Wenn wir von Anfang an fokussiert sind, uns auf unsere Stärken und unsere Spielweise konzentrieren, dann können wir in Kroatien gewinnen. Ich bin absolut von unserer Qualität überzeugt", so U21-Rückkehrer Patrick Wimmer.



Um die Chance auf den Einzug in die Playoffs zur UEFA U21 EURO 2023 aufrechtzuerhalten, müssen die ÖFB-Talente zumindest einen Punkt aus Kroatien mitnehmen. Das Hinspiel im November in Ried ging mit 1:3 an die Kroaten, die ohne Punkteverlust die Tabelle anführen. Somit gehen die Gastgeber als Favorit in die morgige Partie. "Jeder kennt die Ausgangslage, aber wir nehmen die Situation an. Wir sind bereit", so Gregoritsch.

Am kommenden Dienstag wartet dann zum Abschluss dieses März-Lehrgangs das von Raiffeisen präsentierte Heimspiel in Ried gegen Norwegen (18:00 Uhr, live in ORF Sport+).

Der U21-Kader für die Spiele in Kroatien und gegen Norwegen

Tor: GÜTLBAUER Lukas (FAC; 0/0), HEDL Niklas (SK Rapid; 9/0), LAWAL Tobias (LASK; 2/0)



Abwehr: AFFENGRUBER David (SK Puntigamer Sturm Graz; 3/0), KLARER Christoph (Fortuna Düsseldorf/GER; 10/0), MOORMANN Martin (SK Rapid; 0/0), SEIWALD Felix (SV Guntamatic Ried; 2/0), TRUMMER Vincent (SK Puntigamer Sturm Graz; 0/0)



Mittelfeld: BRAUNÖDER Matthias (FK Austria Wien; 2/0), CHAM Muhammed (SC Austria Lustenau; 3/0), DEMAKU Vesel (FK Austria Wien; 14/0), KELES Can (FK Austria Wien; 0/0), OSWALD Moritz (SK Rapid; 0/0), PRASS Alexander (SK Puntigamer Sturm Graz; 8/1), SCHMID Romano (SV Werder Bremen/GER; 13/5), SKRBO Stefan (WSG Tirol; 1/0), STRAUSS Felix (Cashpoint SCR Altac; 0/0) TAFERNER Matthäus (RZ Pellets WAC; 8/0), WIMMER Patrick (DSC Arminia Bielefeld/GER; 7/2)



Angriff: ADAMU Junior (FC Red Bull Salzburg; 10/9), BISCHOF Noah (Cashpoint SCR Altach; 0/0), ZIMMERMANN Bernhard (SK Rapid; 0/0)

Foto: GEPA-Admiral