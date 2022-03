In den letzten acht Jahren gewann der RB Salzburg ganze sieben Mal den Titel. Lediglich Sturm Graz konnte im Jahr 2018 das Finale nach Verlängerung mit 1:0 gewinnen und so die Dominanz der Salzburger brechen. In den letzten Jahren gewann der RB Salzburg das Finale aber immer recht klar. Wie sieht es dieses Jahr aus? Wird Salzburg erneut den Titel gewinnen?

Was dafür spricht

Salzburg ist seit einigen Jahren der Dauersieger in Pokal und Ligabetrieb. Beide Wettbewerbe werden absolut von den Salzburgern dominiert, sodass das Titelrennen in der Liga oft schon viele Spieltage vor Saisonende entschieden ist. Auch die Wett Anbieter sind sich bei dieses Jahr in der Frage um die Meisterschaft einig. Schaut man sich den Langzeitwettmarkt des Meisters auch Österreich an, so wird man nicht einmal mehr auf Salzburg wetten können, da sich so eine Wette nicht lohnt. Schaut man sich die Tabelle an, wird schnell klar warum.

Die reguläre Saison beendete der Seriensieger mit ganzen 18 Punkten Vorsprung und auch in den Play Offs ist Salzburg mit einigen Punkten Abstand auf dem ersten Platz. Die aktuelle Form der Salzburger ist also sehr gut, weshalb auch der Finalgegner, der SV Ried, hier unter die Räder geraten könnte. Im Gegensatz zu dem Titelfavoriten ist die Leistung des SV in den letzten Partien eher durchwachsen gewesen. Hier war alles vom Sieg bis zur Niederlage dabei.

Zumal hat es der SV Ried nicht einmal in die Play Offs geschafft, sondern spielt in der Relegationsrunde um den Klassenerhalt. Auch das letzte Pokalfinale zwischen dem SV Ried und dem RB Salzburg ging im Jahr 2012 mit 3:0 an die Salzburger. Die Dominanz der Salzburger ist durch die hervorragende Jugendarbeit, die schon zahlreiche Weltstars hervorbracht hat und den größten Etat der Liga erklärbar.

Was dagegen spricht

Gerade der Pokal ist aufgrund des Spielmodus immer mal wieder für eine Überraschung gut. Dies hat sich zuletzt im Pokalfinale 2018 herausgestellt, als der Sturm Graz das Finale mit 1 zu 0 nach Verlängerung gewonnen hat. Hier kann der Favorit die ganze Partie spielbestimmend sein, aber wenn das entscheidende Tor ausbleibt und der Außenseiter einmal erfolgreich kontert, dann kann das Unmögliche geschehen. Aus diesem Grund wird im Pokal oftmals anders gespielt, als man es aus der Liga kennt. Ausgenommen vom Fußballverein aus Salzburg, sorgten die Sieger der letzten Jahre immer mal wieder für eine Überraschung.

Die Sieger der letzten 10 Jahre sind:

8x RB Salzburg

1x Sturm Graz

1x Pasching

Außerdem konnten die Schwächen der Salzburger nach dem letzten Champions League Spiel gegen den FC Bayern München aufgezeigt werden. Dieses Spiel verloren die Salzburger mit 7:1. Jedoch muss hier auch erwähnt werden, dass der FC Bayern München zu den besten Mannschaften der Welt gehört und auch diese Saison wieder ein heißer Titelkandidat auf den Henkelpott ist.

Somit bleibt abzuwarten, was der Außenseiter dem Seriensieger im Finale am 1. Mai entgegenbringen kann.

Fotocredit: Josef Parak