Die SV Guntamatic Ried stellt den Freiwilligen Feuerwehren aus Oberösterreich 1.000 Freikarten für das Bundesliga-Match SV Guntamatic Ried – TSV Hartberg am 9. April zur Verfügung, das um 17.00 Uhr in der „josko ARENA“ in Ried angepfiffen wird. Pro Feuerwehr können bis zu 20 Freikarten bestellt werden.

Die Anmeldung dazu erfolgt über ein Datenblatt, das über die Website des OÖ. Landes-Feuerwehrverbands www.ooelfv.at abrufbar ist. Dieses Datenblatt ist bis spätestens 4. April an die Mail-Adresse Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu senden. Freikarten sind, solange der Vorrat reicht, erhältlich. Nach der Übermittlung des Datenblatts erhält die Feuerwehr die Gutscheincodes für die Freikarten, die am Spieltag ab 15.00 Uhr beim Infopoint OST abgeholt werden können.

„Wir freuen uns auf zahlreiche Feuerwehren, die uns beim Heimspiel gegen Hartberg besuchen und unsere Mannschaft anfeuern. Mit dieser Aktion möchten wir den vielen Ehrenamtlichen im Land für ihren Einsatz danken und ihnen einen spannenden Fußball-Ausflug ermöglichen“, betont Rainer Wöllinger, Geschäftsführer der SV Guntamatic Ried.

Textquelle: SV Ried

Bild: Harald Dostal (sport-bilder.at)