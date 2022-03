Wie der SK Rapid Wien per Presseaussendung vermeldet, konnte ein weiterer hochtalentierter Youngster längerfristig an den Verein gebunden werden. Das grün-weiße Eigengewächs Aristot Tambwe-Kasengele prolongiert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig um drei weitere Jahre bis Sommer 2025.

Vertragsverlängerung Aristot Tambwe-Kasengele: Geschäftsführer Sport Zoran Barisic, Aristot Tambwe-Kasengele und Sportkoordinator Steffen Hofmann

Kasengele durchlief die Nachwuchs- und Akademieabteilung des SK Rapid

Aristot Tambwe-Kasengele wechselte im Sommer 2017 aus der Jugend des SV Donau nach Hütteldorf und durchlief seither sowohl die Nachwuchs- als auch Akademieabteilung des SK Rapid. Im Sommer 2021 wurde der 17-Jährige in den Kader von Rapid II hochgezogen. Im Oktober des vergangenen Jahres feierte der großgewachsene Innenverteidiger beim 5:2 Auswärtserfolg von Rapid II in Steyr sein 2.Liga-Debüt. In der laufenden Saison hält Aristot Tambwe-Kasengele bei aktuell zehn Pflichtspieleinsätzen in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse und ist auch unter Cheftrainer Stefan Kulovits ein wesentlicher Bestandteil des Kaders. Nun durfte der hochveranlagte Defensivspieler in der Länderspielpause auch seine ersten Trainingseinheiten mit der Profimannschaft des SK Rapid absolvieren. Trotz zahlreicher nationaler als auch internationaler Angebote ist es den Vereinsverantwortlichen gelungen, den grün-weißen Eigenbauspieler für weitere drei Jahre an den Verein zu binden.

Stimmen aus Hütteldorf:

Rapid Geschäftsführer Zoran Barisic:

„Mit der Vertragsverlängerung von Aristot konnten wir einen weiteren hochtalentierten Eigenbauspieler an den Verein binden. In seiner Altersklasse zählt er zu den besten Innenverteidigern in Österreich, deshalb gab es auch viele nationale und internationale Vereine, die an einer Verpflichtung interessiert gewesen waren. Umso glücklicher sind wir darüber, dass wir ihm einen Weg vorzeigen konnten, den er gerne gehen würde und wo auch er der Meinung ist, dass dieser der beste für seine Entwicklung ist. Ohne Zweifel ist Aristot ein Spieler mit einem unglaublichen Potenzial, der dem Verein noch eine sehr große Freude bereiten wird.“

Aristot Tambwe-Kasengele zu seiner Vertragsverlängerung:

„Seit meinem 12. Lebensjahr darf ich nun schon für den größten Verein in Österreich spielen. Umso glücklicher macht es mich, dass noch einige weitere Jahre dazukommen werden. Der Verein hat mich in den vergangenen Spielzeiten stets in meiner Entwicklung unterstützt und mir auch für die Zukunft einen Weg skizziert, der mich überzeugt hat. Ich möchte in Hütteldorf meine ersten Schritte im Profifußball machen. Mit der Vertragsverlängerung und der Unterzeichnung meines ersten Profivertrags beim SK Rapid ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. Jetzt gilt es weiterhin jeden Tag hart zu arbeiten, um in naher Zukunft auch mein Profidebüt vor diesen einzigartigen Fans feiern zu können.“

Foto: SK Rapid