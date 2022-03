"Gemeinsam sind wir LASK" - jenes Motto, welches bereits seit der Saison 2016/17 für die Partnerschaft zwischen dem LASK und der österreichischen Traditions-Bier-Marke Zipfer gilt, wird auch in der neuen Raiffeisen Arena in Linz (geplante Eröffnung Februar 2023) fortgesetzt. Zipfer bleibt weitere drei Jahre bis 2025 Leading Partner des aktuell Tabelleniebten der ADMIRAL Bundesliga, der am kommenden Samstag in Pasching in der Quali-Gruppe zum brisanten OÖ-Derby die SV Guntamatic Ried empfängt - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER!

V.li.: LASK-Kapitän und -Keeper Alexander Schlager, Mag. Michael Wallner und Barbara Niedermayr.

Im Rahmen seiner heutigen Klub-Aussendung wird Mag. Michael Wallner, Geschäftsführer Marketing der Brau Union, wie folgt zitiert: „Der LASK ist der Stolz von Oberösterreich und Zipfer das mit Abstand beliebteste Bier im Bundesland. Unsere Stärken verbinden uns. Und deshalb gehen wir unseren erfolgreichen Weg auch die nächsten Jahre weiter. Denn wir haben noch viel gemeinsam vor!“

Zipfer hat - wie auch der LASK - eine lange Tradition. Die Marke steht seit 1858 für Biergenuss made in Oberösterreich. Das Zipfer-Logo wird - wie auch in den vergangenen Saisonen - auf den Dressen zu sehen sein, die Sponsorleistung umfasst wesentlich mehr. „Zipfer war unser Wunschpartner bei der Bespielung der gastronomischen Einrichtungen in der Raiffeisen Arena. Gemeinsam haben wir einiges vor, um unseren Fans auch gastronomisch ein besonderes Stadionerlebnis bieten zu können“, verrät Barbara Niedermayr, Geschäftsführerin LASK GmbH.

Große Pläne, die bereits bald live erlebt werden sollen im neuen Linzer Stadion auf der Gugl. Dazu LASK-Präsident Dr. Siegmund Gruber: „Der Bau schreitet voran, wir werden planmäßig im Februar 2023 eröffnen."

Über Zipfer

Die Brauerei wurde 1858 in Zipf gegründet. Insgesamt elf unterschiedliche Biersorten werden heute gebraut und in 26 Ländern weltweit vertrieben. Seit jeher braut die Brauerei Zipf mit frischem Mühlviertler Naturhopfen. Die Leitsorte Zipfer Urtyp, 1967 eingeführt, steht für den Inbegriff des hellen Biertyps.

Foto: LASK