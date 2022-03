Bereits 2020 sollte der Anpfiff für die SK Rapid Bundesländer-Tour erklingen, coronabedingt war es nun gestern endlich so weit: Der SK Rapid verbrachte einen Tag in Oberösterreich – genauer gesagt in Wels – und hatte dabei zahlreiche Highlights mit im Gepäck.

Neben Präsident Martin Bruckner und Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek ließen sich auch die beiden verletzten U21-Nationalteamspieler Leo Greiml und Lion Schuster sowie Lokalmatador Kevin Wimmer und Philipp Schobesberger das Hütteldorfer Spektakel im Land ob der Enns nicht entgehen. Und beim grün-weißen Tagesprogramm jagte ein Highlight das nächste! Gestartet wurde mit einem gemütlichen Pressegespräch im Gösser Bräu, ehe ein Schulbesuch der Sportmittelschule Wels geplant war. Danach folgte ein Business-Talk beim Partner Consulting Company sowie ein Besuch beim FC Wels. Abgerundet wurde der Tag bei einem klassischen SK Rapid Stammtisch im Gösser Bräu.

„Wir haben allein in Oberösterreich 23 Fanklubs mit 500 Fanklubmitgliedern, knapp 1.000 Mitglieder des SK Rapid sowie 258 Jahreskartenbesitzerinnen und -besitzer. Mit der Bundesländer-Tour wollen wir nach den zwei von Corona geprägten Jahren wieder zu unseren Fans kommen, um uns für die Unterstützung und Treue zu bedanken und uns über unseren Herzensverein zu unterhalten. Nach Oberösterreich warten dann auch noch weitere Stopps in Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland!”, so Martin Bruckner im Rahmen der Bundesländer-Tour.

„Die Heimatstadt des SK Rapid ist zwar Wien, aber wir sind in ganz Österreich zuhause und auch in Oberösterreich verfügen wir über eine starke Rapid-Gemeinschaft. Uns ist es daher ein großes Anliegen, gerade nach den zwei herausfordernden Jahren der Coronapandemie wieder nahbar und der Klub zum Angreifen zu sein, weshalb nun der Startschuss der Bundesländer-Tour fiel! Ob Schulbesuche, Fanstammtische oder Business-Events – all das soll dazu beitragen, dass wir die Rapid-Gemeinschaft ansprechen, aktivieren, motivieren, aber auch erweitern. Ich freue mich sehr, dass die Veranstaltung so gut ankommt und wir zahlreiche Rapid-Fans in Wels begrüßen durften!", resümierte Christoph Peschek den Anpfiff der Bundesländer-Tour.



Grün-weißer Tagesrückblick

Pressegespräch in gemütlicher Runde

Bereits um 11 Uhr durften sich die lokalen Medien auf einen exklusiven Austausch mit Martin Bruckner und Christoph Peschek freuen. Geführt wurde das Gespräch vom ebenfalls gebürtigen Welser Peter Klinglmüller, Direktor Kommunikation des SK Rapid. Neben spannenden Hintergrundinformationen zur aktuellen Situation standen unter anderem auch Einblicke ins „Körner Trainingszentrum powered by VARTA“ am Programm.

Spiel & Spaß in der Sportmittelschule Wels

Weiter ging es dann mit einem Schulbesuch, den sich auch Leo Greiml und Lion Schuster nicht entgehen ließen. Diese wurden auch besonders herzlich empfangen, so gab es sogar eine eigens einstudierte Tanzchoreografie der Schülerinnen und Schüler der Sportmittelschule Wels! Am Sportplatz warteten zudem spannende Rapid-Stationen auf die Kids: Von einer Torschusswand bis zur Schussstärkemessung und Fußball-Darts war für jeden Geschmack etwas dabei. Nachdem die Stationen absolviert waren, durften sich die besten Schülerinnen und Schüler über ein grün-weißes Geschenk freuen. Die Freude war dann auch besonders groß, als Stadionmoderator Lukas Marek den Kids die Möglichkeit gab, Fragen an die Spieler zu stellen. Zum Abschluss folgte auch noch eine Autogrammstunde.

Business-Talk bei der Consulting Company

Die nächste Station führte die grün-weiße Delegation zum Partner Consulting Company. Nach einer Talkrunde durfte selbstverständlich das Netzwerken in gemütlicher Atmosphäre nicht fehlen – denn jeder weiß, die besten Kontakte sind Grün-Weiß!

Sportlicher Besuch beim FC Wels

Am Nachmittag freuten sich dann auch die Kids des Fußballvereins FC Wels über ein grün-weißes Rahmenprogramm. So wie beim Schulbesuch waren wieder sportliche Stationen aufgebaut und auch eine Autogrammstunde – diesmal mit Kevin Wimmer und Philipp Schobesberger – durfte nicht fehlen. Die Kinderaugen waren groß, als sie sogar das ein oder andere Selfie mit ihren Idolen machen konnten!

Abschluss beim Stammtisch

Abgerundet wurde der Tag dann mit dem beliebten SK Rapid Stammtisch im Gösser Bräu im Zentrum der Stadt Wels. Zahlreiche Mitglieder, AbonnentInnen und Fans hatten so die Möglichkeit, Vereinsverantwortlichen und Spielern Fragen zu stellen und sich im Anschluss auch Autogramme zu sichern.

Wir sagen DAAANKE an alle Rapid-Fans, die unseren Tag in Oberösterreich miterlebt haben und freuen uns bereits jetzt auf unsere nächsten Stopps in Niederösterreich (20. April), Steiermark (4. Mai) sowie Burgenland (15. Juni).

Bilder: SK Rapid Wien