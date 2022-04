OÖ-Derby und Quali-Gruppen-Gipfeltreffen am ersten April-Samstag 2022 in einem! Der LASK empfängt (17 Uhr, live im Ligaportal-Ticker) die SV Guntamatic Ried in der Raiffeisen Arena in Pasching. In der 63. Auflage des OÖ-Derbys kommt es zum Duell der beiden bestplatzierten Teams der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL BUNDESLIGA.

Hoch her gehen dürfte es auch diesemal wieder im OÖ-Derby! LASK gegen SV Ried war zuletzt im Dezember eine hartumkämpfte Angelegenheit. Mit einem frühen Horvath-Elfmetertreffer setzte sich der LASK letztlich knapp mit 1:0 durch.

Die Bundesliga meldet sich für den LASK mit einem Kracher zurück aus der länderspielbedingten Pause: Am Samstag steigt die 63. Auflage des OÖ-Derbys zwischen den Linzer Athletikern und der SV Ried. Gleichzeitig kommt es damit zum Spitzenduell der Qualifikationsgruppe. Der LASK liegt mit 16 Punkten auf dem ersten Platz, zwei Zähler vor den zweitplatzierten Riedern.

In der heimischen Raiffeisen Arena ist der LASK seit nunmehr fünf Spielen ungeschlagen (3S 2U), der 1:0-Derbysieg im Dezember 2021 zählt ebenso zu diesen Partien. In der Neuauflage des OÖ-Duells sind wieder Zuschauer zugelassen – das Spiel im Dezember musste vor leeren Rängen ausgetragen werden. Das letzte Heimderby vor Zuschauern fand vor Urzeiten statt – im Mai 2011 sahen 5.800 Besucher auf der Linzer Gugl ein 1:1-Unentschieden. Diesmal wird ein volles Haus erwartet, ein würdiger Rahmen ist diesem ewig jungen Duell also gewiss.

Während der LASK in den letzten acht Liga-Spielen nur eine Niederlage kassierte, lief es für die Innviertler zuletzt nicht nach Wunsch: Die ersten beiden Spiele des Finaldurchgangs gingen gegen den FC Admira Wacker (0:2) und Schlusslicht SCR Altach (1:2) verloren.

Sascha Horvath: "Haben die Qualität, dass wir das Spiel gewinnen werden"

LASK-Cheftrainer Andreas Wieland: „Es ist sehr erfreulich, dass wir nach langer Zeit ein Heimderby vor ausverkauftem Haus spielen können. Mit der Unterstützung unserer Fans wollen wir eine gute Leistung auf den Platz bringen. Dafür benötigt es unserseits wieder einen defensiv kompakten Auftritt - das ist uns in den letzten zwei Liga-Spielen gut gelungen. Gleichzeitig wollen wir an das Heimspiel gegen die WSG anschließen - wenn wir wieder mit derselben Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor auftreten, bin ich guter Dinge, dass wir ein gutes Spiel zeigen werden."

LASK-Offensivakteur Sascha Horvath: „Man hat in den letzten Tagen bei der Mannschaft gesehen, dass jeder sehr auf dieses Spiel brennt und fokussiert ist. Jeder ist heiß auf dieses Spiel. Morgen haben wir endlich mal eine volle Hütte. Wir wollen unsere Leistung auf den Platz bringen und haben auch die Qualität, dass wir das Spiel dann gewinnen werden."

SV Ried-Cheftrainer Robert Ibertsberger: „Man muss gegen den LASK jetzt nicht viel aus der Motivationskiste herausholen. Jeder weiß, was dieses Derby bedeutet. Ich gehe davon aus, dass das Stadion voll sein wird. Es wird ein sehr intensives Spiel. Der LASK hat zuletzt wieder zu seiner alten Stärke zurückgefunden. Sie spielen viele tiefe Bälle, die dem Gegner wehtun können. Wir müssen gut verteidigen, auf die ersten und zweiten Bälle gehen und die Zweikämpfe für uns gewinnen. Ich freue mich schon sehr auf das Spiel. Es ist für mich das erste Derby auf höchster Ebene. Bisher hatte ich es nur in der Akademie. Es ist ein besonderes Spiel, aus dem wir auch etwas mitnehmen wollen.“

SV Ried-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger: „Als wir zuhause gegen den LASK gewonnen haben, waren wir auch der klare Außenseiter. In einem Derby ist das aber egal. Gewinnen wird der, der es mehr will, der sich mehr hineinhaut und mehr Zweikämpfe gewinnt. Es geht im Derby nicht um schönen Fußball, sondern um Leidenschaft und um den Willen. Wenn wir alle das Herz in die Hand nehmen, können wir als Sieger vom Platz gehen. Die Motivation für dieses Spiel ist nicht schwer. Wir alle fahren mit einer großen Vorfreude nach Pasching und können hoffentlich auch drei Punkte mitnehmen.“

Die bisherigen beiden Saison-Duelle

In der 17. Runde der laufenden Meisterschaft verlor die SV Guntamatic Ried am 5. Dezember 2021 auswärts beim LASK mit 0:1 und spielte dabei fast 90 Minuten nach dem frühen Auschluss für Tin Plavotić zu Zehnt. Sascha Horvath scorte in der 4. Minute aus einem Handelfmeter. Am 6. Spieltag siegte die SV Guntamatic Ried am 29. August 2021 in der „josko ARENA“ gegen den LASK mit 1:0. Den Treffer erzielte Constantin Reiner in der 17. Minute im Anschluss an einen Cornerball.

Weiteres aus der Duell-Datenbank

In der Bundesliga spielten die SV Guntamatic Ried und der LASK bisher 44 Mal gegeneinander. 17 Mal siegte Ried, 15 Mal die Linzer. Zwölf Spiele endeten Unentschieden – bei einer Gesamttordifferenz von 53 zu 51 für Ried.

