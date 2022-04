Der SK Puntigamer Sturm Graz trifft in der 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga auswärts auf den RZ Pellets WAC. Das Spiel findet am Sonntag, den 03.April 2022 um 14:30 Uhr in der Lavanttal Arena statt.

Vor dem Spiel stand Cheftrainer Christian Ilzer Rede und Antwort:



...über die Länderspielpause:

"Wir hatten eineinhalb gute Trainingswochen mit einer kleinen Gruppe und bereiten uns seit Donnerstag wieder alle gemeinsam gezielt auf das nächste Spiel vor. Wir wollen schnell wieder zu uns finden und den Fokus auf die Liga legen."

...über das kommende Spiel:

"Es wird ein ganz wichtiges Spiel gegen einen direkten Konkurrenten und in der engen Meistergruppe kann am Ende jedes einzelne Spiel über die Europacupplätze entscheiden. Wir fahren ins Lavanttal um zu gewinnen und ein Sieg wäre ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Wolfsberg ist ein absolutes Spitzenteam mit einer sehr erfahrenen Truppe und im Angriffsdrittel gehören sie zu den besten Teams der Liga. Deshalb brauchen wir all unsere Stärken auf dem Platz um drei Punkte mitzunehmen."

...über die Personalsituation:

"Die Teamspieler sind größtenteils fit zurückgekommen und Ivan Ljubic hat diese Woche Teile des Mannschaftstrainings absolvieren können. Wir warten jetzt die letzten Trainingseinheiten vor dem Spiel ab und dann können wir hoffentlich am Sonntag aus dem Vollen schöpfen."



Alexander Prass ist nach seiner Zeit beim U-21 Nationalteam wieder zurück und richtet den Fokus auf das kommende Spiel: "Wir müssen mit einer sehr guten Spannung ins Spiel gehen, denn der WAC hat hohe Qualität. Wir sind gut vorbereitet und jeder muss an sein Leistungslimit gehen."

Statistiken zum Spiel

Der SK Puntigamer Sturm Graz erzielte in der ADMIRAL Bundesliga in den letzten beiden Auswärtsspielen beim RZ Pellets WAC sieben Tore und damit mehr als in den vorangegangenen acht BL-Auswärtsspielen beim WAC (6).

Der SK Puntigamer Sturm Graz erzielte 20 Tore nach Standardsituationen – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga. Seit der Saison 2002/03 traf der SK Sturm in einer gesamten BL-Saison nur 2014/15 so häufig nach Standards (ebenfalls 20-mal). Sturm erzielte drei der vier Saisontore gegen den RZ Pellets WAC nach Standards (3-mal nach Ecken).

Sowohl der RZ Pellets WAC als auch der SK Puntigamer Sturm erzielten 21 Tore in den ersten 45 Spielminuten – Höchstwert in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga. Im Grunddurchgang wurden sechs der acht Tore in diesem Duell in der ersten Hälfte erzielt, Sturm erzielte sogar alle vier Tore vor der Halbzeitpause.

Bild: RIPU-Sportfotos.at