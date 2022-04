Erstmals seit 11 Jahren fand ein OÖ-Derby zwischen dem LASK und der SV Guntamatic Ried für die Athletiker mal wieder zu Hause vor ausverkaufter Kulisse statt. Wenn auch statt Linz in Pasching. Mit spektakulärer, turbulenter Anfangsphase! Dank 2:0 nach 20 Min. und frühem Ausschluss für den LASKler Letard, der obendrein ein Eigentor fabrizierte, waren die wiedererstarkten Wikinger in Rd. 25 der ADMIRAL Bundesliga zeitig auf der Siegerstraße. Der erst 2. Saison-Auswärtssieg wurde jedoch getrübt durch die Verletzung von Kapitän Ziegl und den Becherwurf aus dem LASK-Fansektor gegen Stefan Nutz. Nachfolgend sein Statement und weitere über das hochemotionale, hitzige Spiel bei Minusgrad an einem denkwürdigen Samstag, den 2. April! Siehe auch LIVETICKER!

Die SV Ried bejubelt bei leichtem Schneetreiben den verdienten OÖ-Derbysieg und hier den 2:0-Endstand-Treffer von Marcel Ziegl per Kopfball - das erste Saisontor für den Kapitän, der später mit Knöchelverletzung von Sanitätern vom Feld getragen wurde.

LASK – SV Guntamatic Ried 0:2 (0:2)

Samstag, 2. April 2022, 17 Uhr, Raiffeisen Arena Pasching. Zuschauer: 6000 (ausverkauft); Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca (Steiermark)

Tore: 0:1 (4.) Eigentor Letard (Flanke Nene), 0:2 (20.) Ziegl (Kopfball nach Nutz-Freistoß)

Rote Karte: Letard (13., Torchancenverhinderung).

Besondere Vorkommnisse: 5-minütige Spielunterbrechung ab 21. Min. nach Becherwurf gegen Stefan Nutz aus LASK-Fansektor; LASK-Keeper Schlager hält Foulelfmeter gegen Wießmeier und auch die Wiederholung.

Ibertsberger hofft, dass Becherwerfer ausgeforscht wird

Robert Ibertsberger (Trainer SV Guntamatic Ried)...über...

…den Derby-Sieg: „Der Matchplan ist komplett aufgegangen. Es war ein großes Ziel von uns, dass wir hier in Pasching mit unseren Fans nach dem Spiel feiern wollen. Der große Wunsch ist heute in Erfüllung gegangen. Großes Kompliment an die Mannschaft, wie sie das Ganze dann umgesetzt hat. Auch der erste Sieg in der Quali-Gruppe ist wichtig, nicht nur der Derbysieg. Endlich ein positives Ergebnis. Jetzt müssen wir dranbleiben und nicht abheben.“



…Becherwurf der LASK-Fans gegen Stefan Nutz: „Ich habe erst spät mitbekommen, dass deswegen abgebrochen worden ist und der Nutzi getroffen wurde. Ich habe gedacht, dass es wegen unserer Fans war. Er hat mit Kopfweh geklagt und ich habe es auch den Schiedsrichtern kundgetan. Aber sie haben kaum darauf reagiert, was für mich schon ein bisschen skandalös ist, weil so ein Becherwurf ist ja nicht irgendetwas. Und wenn dann ein Spieler noch über Kopfweh klagt und es gar nicht darauf eingegangen wird – ich habe ihn dann ja auch aufgrund dessen austauschen müssen. Es ist auch kein gutes Zeichen für den Fußball, dass so etwas passieren darf. Ich hoffe, dass man den Verantwortlichen auch findet und ausforscht.“



…die Verletzung von Kapitän Marcel Ziegl: „Er ist überknöchelt. Ich hoffe nicht, dass es zu schlimm ist. Aber wir schauen jetzt einmal.“



…Aussage vor dem Spiel: „Im letzten Spiel gegen Altach sind Sachen passiert, die wir gar nicht sehen wollen. Das haben auch die Spieler selbst erkannt. Wir wollen daher heute wieder gewisse Dinge auf den Platz bringen. Es ist aber heute auch ein anderes Spiel. Wir werden weniger Ballbesitz haben, vielleicht liegt uns das auch wieder mehr. Wir können wieder mehr übers Umschaltspiel kommen. Es wird sicher spannend, wenn wir lang die Null halten können.“

Wieland: "Haben es richtig, richtig schlecht gemacht"

Andreas Wieland (Trainer LASK) ...über...

...das Spiel: „Wir waren in der ganzen 1. Halbzeit richtig schlecht. Wir wussten, dass der Gegner auf Umschaltsituationen spekuliert und haben es auch trainiert, wie wir darauf reagieren wollen. Aber wir haben es richtig, richtig schlecht gemacht. Dazugekommen ist noch die Rote Karte. Durch die Unterzahl war es dann schwer. Wir haben es probiert, aber es war dann zu wenig. Von daher: verdienter Sieg für Ried.“



…Selbstkritik betr. Nominierung der beiden Innenverteidiger Sako und Letard: „Muss ich mir auch vorwerfen. Heute habe ich eine suboptimale Entscheidung getroffen. Aber es geht dann auch darum, denn Matchplan zu hundert Prozent einzuhalten – dann kann man mir auch den Vorwurf machen.“



…Ausblick vor dem Spiel: „Erfreulich, dass wir wieder ein Derby vor vollem Haus spielen können. Man hat schon beim Einlaufen gemerkt, dass es um vieles geht und die Rivalität groß ist. Wir müssen unser Spiel durchziehen, den Kampf annehmen und dann denke ich auch, dass wir ein positives Ende haben werden.“



…vor dem Spiel angesprochen auf das heutige, überraschende Innenverteidigerduo Sako/Letard: „Sako hat sehr, sehr gute Trainings hinter sich, daher war es logisch, ihn zu bringen. Und mit Letard ist auch ein Hintergedanke dabei, dass man zwei Spieler mit derselben Muttersprache nebeneinanderstellt."

Julian Wießmeier (SV Guntamatic Ried)…über...

...den Derbysieg: „Ein überragendes Gefühl, vor allem nach den letzten Wochen, wo es nicht so gut für uns gelaufen ist. Wir haben uns heute viel vorgenommen und wollten unseren Fans einen Derbysieg schenken. Ein super Tag heute. Wir haben die Länderspielpause genutzt. Wenn wir so Woche für Woche weitermachen, dann werden wir die nötigen Punkte sammeln.“



…seine zwei verschossenen Elfmeter: „Klar ist es ärgerlich, aber wir haben gewonnen und dann kann man es heute verkraften.“

Nutz nach Becherwurf: "Weiß nicht, was den Leuten da einfällt!"

Stefan Nutz (SV Guntamatic Ried)...über...

...den OÖ-Derby-Sieg: „Ein sehr schöner und wichtiger Sieg nach den zwei Niederlagen zum Start. Ich hoffe, dass wir jetzt den Schwung mitnehmen können.“



…die 2. Halbzeit: „Wir haben es staubig runtergespielt und hatten in der einen oder anderen Situation vielleicht ein wenig Glück, aber unterm Strich sind wir Derby-Sieger und haben wichtige drei Punkte geholt.“



…den Becherwurf der LASK-Fans, der ihn am Kopf getroffen hat (siehe Foto): „Mittlerweile geht es mir wieder ganz gut. In der 70. Minute habe ich kurz nicht gewusst, wo vorne und hinten ist. Blöde Aktion, aber ich nehme es einmal so hin. Die Szene spricht für sich. Ich habe mich weggedreht und geschaut, ob ich zu bluten beginne. Ich weiß nicht, was den Leuten da einfällt, wenn sie sowas machen. Wir sind alles nur Menschen, Rivalität hin oder her. Wenn der Becher mich blöd trifft, schaut´s vielleicht schlecht aus. Zum Glück ist alles gut gegangen und wir haben uns dann mit einem Sieg belohnt.“



…ob Ried einen Spielabbruch gefordert hat: „Aus meiner Sicht nicht, ich habe auch nicht viel daraus gemacht.“

Schiedsrichter Ciochirca: Wenn Spieler liegen bleibt, folgt Spielabbruch!

Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca zu seiner Entscheidung nach dem Becherwurf, das Spiel nicht abzubrechen:

„Man muss schon sagen, dass damit in Deutschland ein Präzedenzfall geschaffen wurde (Anm.: vor 2 Wochen Spielabbruch nach Becherwurf in Bochum gegen Gladbach). Aber es gibt einen Stufenplan und wir sind dazu übergegangen, die 1. Stufe der Stadiondurchsage gleich mit der 2. Stufe, dem Reingehen von 5 Minuten, zu fusionieren. Man muss auch ganz ehrlich sagen: Die Reaktion des Spielers war dementsprechend. Wenn der Spieler liegen bleibt, dann bleibt keine andere Möglichkeit über, als den Spielabbruch zu machen. In Deutschland war ja auch entscheidend, dass der Assistent nicht mehr spielfähig war, um seiner Aufgabe nachzukommen.“

Auf ihn war Verlass: Alexander Schlager - Kapitän & Keeper des LASK - parierte gleich 2 Elfer von Julian Wießmeier. Ein Mal im linken unteren und dann im rechten unteren Eck. Der 26-jährige Salzburger bewahrte auch sonst sein Team gerade in der 1. Halbzeit vor weiteren Gegentoren und war beim Eigentor von Letard sowie dem Kopfball von Ziegl zum 0:2 machtlos.

SKY-Experte und Ex-Profi Martin Stranzl: "...macht Spiel kaputt"

Martin Stranzl (Sky Experte)...über...

...das Spiel: „Ein tolles Spiel, dass leider schon nach 20 Minuten durch schwere Fehler entschieden war und wo mit einer unschönen Szene aus dem Publikum nochmals nachgelegt wurde. Der LASK hat es bis zum Schluss versucht, aber mit einem Mann weniger hat man sich schwergetan.“



…Becherwurf der LASK-Fans, der Ried-Profi Stefan Nutz am Kopf trifft: „Hat am Fußballplatz überhaupt nichts verloren und macht das Spiel kaputt. Vor zwei Wochen wurde ein Spiel in der Deutschen Bundesliga nach so einem Becherwurf abgebrochen und strafverifiziert. Keine Ahnung, was da immer in den Köpfen der Fans abgeht. Er trifft ihn voll am Kopf. Richtig, richtig schade, weil eigentlich eine tolle Atmosphäre und ein richtig gutes Fußballspiel war.“



…SV Ried: „Sie waren heute wieder ganz anders im Spiel. Sie haben sich zurück in die Spur geholt.“



…LASK-Innenverteidigerduo Sako/Letard: „Wenn du einen gebrauchten Tag hast, dann kommt anscheinend alles zusammen. Unglückliches Händchen von Trainer Wieland heute, dass dann beide Innenverteidiger so patzen. Anscheinend kein guter Griff.“



…Ausblick vor dem Spiel: „Laut dem Papier ist der LASK Favorit, aber wir wurden schon des Öfteren eines Besseren belehrt.“

Statements SKY Sport Austria

Fotos: Harald Dostal/sport-bilder.at