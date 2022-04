Nach dem brisanten Wiener Derby vor der Länderspiel bedingten Pause in der ADMIRAL Bundesliga geht es hernach und beim Top-Spiel in Runde 25 mit dem nächsten prestigeträchtigen Duell weiter: FC Red Bull Salzburg kontra SK Rapid Wien. Serien- versus Rekord-Meister, Meister gegen Vizemeister - in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim, wo rund 1.200 Gäste-Fans erwartet werden. Ab 17 Uhr LIVE im Ligaportal-TICKER.

Rassige Duelle - wie hier zwischen Salzburgs Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen und Rapids Dejan Petrovic - sind auch heute im Klassiker zu erwarten

STATEMENTS vor dem Match:

Matthias Jaissle (Chefcoach FC Red Bull Salzburg)...über …

… die Länderspieleinsätze seiner 13 Akteure: „Bei uns sind alle Spieler wieder zurück und auch alle gesund."

… das Duell gegen Rapid: „Die Fans können sich auf ein absolutes Topspiel einstellen. Wer weiß, wie diese Duelle zwischen uns und Rapid grundsätzlich ablaufen, der ist vorbereitet. Es wird sicher wieder ein offener Schlagabtausch, ein intensives und zweikampfbetontes Spiel. Rapid hat in den letzten zehn Spielen nur gegen uns verloren. Das ist unfassbar konstant. Wir wissen auch noch ganz genau, wie brutal knapp es zuletzt in Wien war. Wir brauchen also eine absolute Topleistung, um die drei Punkte in Salzburg zu behalten.“

Wöber: "Wissen, dass Rapid in aufstrebender Form ist"

Salzburgs Abwehrspieler Max Wöber über …

… die vergangene Länderspielpause: „Es war super, einmal ein paar Tage abschalten zu können. Nach den Coronainfektionen war es gut, dass wir wieder etwas durchatmen konnten. Einige haben das besser weggesteckt, andere haben immer noch ein paar Probleme. Deswegen war es gut, dass wir jetzt nochmals eine kleine Pause hatten und uns erholen konnten, damit wir für die letzten neun Spiele fit sind.“

… das Rapid-Match am Sonntag: „Gegen Rapid sind immer dieselben Tugenden gefragt. Es geht viel über zweite Bälle, das heißt, wir müssen extrem aggressiv sein und eine richtig gute Mentalität an den Tag legen. Wie wir schon in der letzten Partie gesehen haben, gilt es bis zur letzten Minute zu kämpfen und an den Sieg zu glauben. Wir wissen, dass Rapid in einer aufstrebenden Form ist. Da müssen wir dagegenhalten und zeigen, dass wir die beste Mannschaft in Österreich sind.“

Einsatz von Aaronson & Adeyemi fraglich

Daouda Guindo (Rücken), Sekou Koita (Knie) und Bryan Okoh (Knie) fallen aus. Der Einsatz von Brenden Aaronson (Knie) und Liga-Toptorjäger Karim Adeyemi (Oberschenkel) ist fraglich.

Vom ehemaligen Rapidler und gebürtigen Wiener Maximilian Wöber (re.) wird auch heute höchster Einsatz gefragt sein gegen Rapid. Szene aus dem Vorjahr im April.

Ferdinand Feldhofer (Chefcoach SK Rapid) über...

...Zielsetzung Salzburg-Spiel: "Wir wollen wie in jedem anderen Spiel natürlich gewinnen. Dass dort in Salzburg die Trauben sehr hoch hängen, wissen alle. Deswegen werden wir eine absolute Top-Leistung brauchen und vielleicht auch ein bisschen Spielglück."

...andere Herangehensweise wie gegen andere Gegner: "Das ist sehr klar der Gegner, wo es keinen anderen besseren gibt in Österreich. Von den Ergebnissen her und den Erfolgen. Es freut mich immer wieder, sich mit solchen Mannschaften auch messen zu können. Wir wollen unser Spiel durchbringen, wollen aktiv sein und natürlich was Zählbares mitnehmen."

...personelle Situation: "Vom Nationalteam sind alle fit zurück gekommen. Wir haben trotzdem ein paar angeschlagene und kranke Spieler und werden sehen, wer am Sonntag zur Verfügung steht."

Zimmermann: "Hoffentlich hauen wir´s weg"

Rapid-Stürmer Bernhard Zimmermann vor seinem ersten Duell mit RB Salzburg über...

...seine Match-Vorbereitung: "Es wird ein super Spiel, sehr kämpferisch. Ich bereite mich wie jede Woche auf ein Spiel vor, haue alles rein im Training...trainiere intensiv, dann Taktik und dann hoffentlich hauen wir´s weg."

...seinen erfolgreichen Bundesliga-Start: "Ich bin ein Spieler, der sehr viel an sich arbeitet. Hoffe, dass das so weiter geht und werde alles geben."

Rapid-Offensivkraft Marco Grüll (Foto unten) geboren im Salzburger Land (Pongau) über...

...das Salzburg-Spiel: "Das wird sicher ein hochintensives Spiel. Wir wissen natürlich, was der Gegner für Qualitäten hat. Doch wir wollen unser Spiel durchziehen und gewinnen."

...Vorbereitung nach Rückkehr ÖFB-Nationalteam: "Man freut sich nach der Rückkehr, dass man seine Mannschaftskollegen wieder sieht. Die Vorbereitung ist aber so wie auch vor anderen Spielen. Wir freuen uns alle auf die Partie."

...Marschrichtung im Salzburg-Sonntagspiel: "Wir sind im Endeffekt in Salzburg sicher nicht der Favorit. Doch wir fahren da nicht hin, dass wir uns verstecken und hinten nachlaufen. Wir wollen schon selber Akzente nach Vorne setzen, weil uns das auch die letzten Partien ausgezeichnet hat. Das wollen wir wieder so machen."

DATEN & FAKTEN:

Red Bull Salzburg ist in der Liga seit 10 Spielen gegen den SK Rapid Wien unbesiegt (9 Siege, 1 Remis) und erzielte bei jedem dieser 9 Siege mehr als ein Tor.

Die Roten Bullen gewannen 19 der ersten 24 Bundesliga-Spiele – in der 3-Punkte-Ära kein Team mehr. In der Bundesliga-Historie holte nur der FK Austria Wien 1985/86 mehr Siege (damals 20).

Kapitän Ulmer & Co. verloren nur eine der ersten 24 Begegnungen in dieser Saison (im November bei Aufsteiger Austria Klagenfurt). Das gelang in der 3-Punkte-Ära zuvor nur Salzburg selbst (2017/18 & 2018/19) sowie Sturm Graz (1997/98).

Matthias Jaissle gewann 19 seiner ersten 24 Bundesliga-Spiele – als erster Trainer –, kassierte mit der Mannschaft nur 14 Gegentore und egalisierte damit den Rekord von Giovanni Trapattoni aus der Saison 2006/07.

Der SK Rapid Wien ist seit 5 Bundesliga-Partien unbesiegt (drei Siege, zwei Remis) – erstmals so lange in dieser Saison.

Die letzten fünf Bundesliga-Duelle beider Teams:

11.02.2022 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 1:2 (1:0)

19.09.2021 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 2:0 (0:0)

12.05.2021 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 2:0 (1:0)

11.04.2021 Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg 0:3 (0:1)

21.02.2021 FC Red Bull Salzburg – Rapid Wien 4:2 (1:0)

