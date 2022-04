Das OÖ-Derby in der Quali-Gruppen-Rd. 3 der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem LASK und der SV Guntamatic Ried (0:2) war das erwartet hochemotionale Match und - besonders in Halbzeit 1 - spektakulär - siehe auch Ligaportal-LIVETICKER! 2 Tore nach 20 Min., 2 gehaltene Elfer, früher Ausschluss (Letard), Eigentor, rassige Zweikämpfe, ausverkaufte Raiffeisen Arena in Pasching. Doch leider auch einen Skandal: Becherwurf von LASK-Fans gegen Ried-Spieler Stefan Nutz, was SR Ciochirca zu einer 5minütigen Unterbrechung (21. Min.) veranlasste und fast zum Spielabbruch führte. Auf Nachfrage von Ligaportal äußerte sich LASK-Geschäftsführer Andreas Protil heute zum Vorfall.

LASK-Geschäftsführer Andreas Protil zum gestrigen Vorfall:

„Ein solches Verhalten ist unentschuldbar und hat in unserem Stadion nichts verloren. Wir sind bereits dabei, die Bilder unserer Überwachungskameras auszuwerten, um den Täter, der sich im Sitzplatz-Sektor auf der Osttribüne befand, auszuforschen. Sobald wir wissen, wer dafür verantwortlich ist, werden wir dafür sorgen, dass derjenige ein Stadionverbot bekommt.“

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at