Aufregung eine Spielstunde vor dem Ankick beim SK Sturm Graz vor dem spannenden Duell der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga in Runde 25 beim Wolfsberger AC in der Lavanttal-Arena - live ab 14:30 Uhr im Ligaportal-Ticker. Der Topcorer der Liga - Jakok Jantscher - kann bei den Blackies nicht in der Startelf sein, in der bei den Wölfen Luka Lochoshvili nach Nasenbeinbruch wieder steht. Der 23-jährige, georgische Abwehrspieler kehrt mit Maske zurück.

Mit 10 Toren und 13 Vorlagen ist Jakob Jantscher der Top-Scorer in der bisherigen Saison der ADMIRAL Bundesliga nach 24 Runden. Doch der 33-jährige, gebürtige Grazer steht heute nicht in der Startelf. Laut Informationen von Sky ist Jantscher vor dem Spiel schlecht geworden, sodass der "Unterschiedsspieler" vorerst auf der Bank Platz nehmen wird.

Joker Jakob Jantscher?

Christian Ilzer über den Ausfall von Jakob Jantscher: "Er bekam Magen-Darmprobleme direkt nach dem Mittagessen. Ich habe mich intensiv mit ihm unterhalten. Es macht keinen Sinn für ihn zu starten." Dennoch gäbe es noch einen Zeitpunkt, um ihn auf den Spielberichtsbogen zumindest als Bank-Spieler zu berücksichtigen, denn "vielleicht beruhigt es sich ja noch", meint der Sturm-Chefcoach.

Derweil vor dem WAC großen Respekt, um dennoch voll punkten zu wollen: "Wir fahren ins Lavanttal, um zu gewinnen, ein Sieg wäre ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Wolfsberg ist ein absolutes Spitzenteam mit einer sehr erfahrenen Truppe, und im Angriffsdrittel gehören sie zu den besten Teams der Liga. Deshalb brauchen wir all unsere Stärken auf dem Platz, um drei Punkte mitzunehmen."

WAC will im 3. Anlauf endlich in Meistergruppe punkten

Gegner WAC peilt nach Niederlagen gegen Austria Wien und Serienmeister FC Red Bull Salzburg den ersten Sieg in der Meistergruppe seit der Liga-Teilung an. Bei einem vollen Erfolg würde der Tabellenfünfte aus Kärnten punktemäßig mit dem Tabellen-Zweiten aus Graz gleichziehen. Die Steirer wiederum sind bestrebt, den Platz hinter Salzburg abzusichern. Dass Kapitän Liendl und Co. bei einer Heimniederlage die Tuchfühlung zu Platz zwei verlieren würden, beunruhigt Trainer Robin Dutt noch nicht. "Wir stehen am Anfang der Meistergruppe, da werden sich die Teams untereinander noch viele Punkte gegenseitig wegnehmen."

Foto: Richard Purgstaller