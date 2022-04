Vor dem Top-Spiel der 25. Rd. der ADMIRAL Bundesliga zwischen RB Salzburg vs. Rapid Wien wurde Zlatko Junuzovic, dessen Vertrag bei den Roten Bullen im Sommer endet, mit Choreographie & Sprechchören gefeiert. Dann nahm der monatelang verletzte 34-jährige Grazer auf der Bank Platz, ehe das "veni, vedi, vici" bzw. "er kam, sah und siegte" folgte. Einwechslung in Min. 85 - 2:1-Siegtor des 55-fachen ÖFB-Teamspieler in Min. 94! "FEIER-Abend". Doch wo geht ab Sommer seine Fußball-Reise hin? Zurück zu Austria Wien? Dazu und anderen Violetten-Themen Sportdirektor Manuel Ortlechner.

Junuzovic: "Will definitiv noch 1-2 Jahre spielen"

Zlatko Junuzovic (FC Salzburg) über mögliche Austria-Rückkehr (spielte von Juli 2009 - Jänner 2012 bei Violetten): „Ich will definitiv noch 1-2 Jahre spielen. Die Tendenz geht ganz klar dorthin, weil ich das für mich selber brauche. Mit dem Manuel Ortlechner habe ich kurz Kontakt gehabt. Wir sind ja auch gut befreundet. So unrealistisch ist das nicht, dass wir uns austauschen. Die zweieinhalb Jahre bei der Austria waren top, leider haben wir keinen Titel geholt. Ausschließen will ich überhaupt nichts.“

Manuel Ortlechner (Sportdirektor Austria Wien) …über...

…eine mögliche Verpflichtung von Zlatko Junuzovic: „Bei ihm ist eher die Frage, ob er lieber in den Flieger steigt oder in die Westbahn. Wir sind befreundet und no na ned habe ich zu ihm gesagt, Zlatko bevor du in Österreich irgendwo anders hingehst, habe ich den Schlüssel zum Stadion und ich kann dir aufsperren. Sollte er wirklich diesen Wunsch haben, in Violett noch einmal aufzulaufen, könnte er damit sehr viele Menschen hier glücklich machen.“

...wie fragil die Austria noch ist: „Sportlich weniger als wirtschaftlich.“



…Chefcoach Manfred Schmid: „Es war schon nicht unwichtig, dass im Sommer noch mehr Personen mit viel violetten Blut auf Führungsrollen gesetzt wurden. Das haben wir auf vielen Positionen gemacht, eben auch beim Cheftrainerposten. Die Reise hat aber erst begonnen und das es schon so gut funktioniert, habe ich mir selber auch nicht vorgestellt.“



…ob Schmid strenger als Trainer geworden ist: „Das hat es schon gebraucht, den Zügel einen Tick mehr anzuziehen. In der Regel wird ja harte Arbeit belohnt und, dass sehen jetzt auch die Jungs. Mittlerweile ist wieder auch ein Kampf um die Startplätze eingekehrt.“

Ortlechner: "Penz wird nirgends so viel Wertschätzung kriegen"

…die Verpflichtung von 2. Liga-Toptorjäger Tabakovic: „Ich glaube, mit Ausnahme von Salzburg, hat sich so gut wie jeder Erstligist um ihn bemüht. Wir haben uns aber wahrscheinlich um einen Tick mehr bemüht. Ich bin auch der festen Annahme, dass der ein oder andere Mitbewerber sogar mehr gezahlt hätte. Er hat aber gespürt, wie ernst wir es mit ihm meinen und welche Möglichkeiten ein Verein wie Austria Wien bietet. Das freut mich auch am meisten, dass sich die Attraktivität von Austria Wien wieder verbessert hat. Jetzt wollen so spannende Spieler wie der Haris zu uns.“



…Torhüter Patrick Pentz: „So viel Wertschätzung, wie wir ihm entgegenbringen, das wird kein anderer Verein zustande bringen. Wirtschaftlich wird es immer wen geben, der mehr zahlen kann, aber so viel Wertschätzung wird er nirgends kriegen.“

