Samstag im OÖ-Derby der ADMIRAL Bundesliga-Qualigruppe beim LASK vor ausverkaufter Kulisse in der Raiffeisen-Arena in Pasching (2:0 Ried) wäre er mit zwei verschossenen Elfmetern (jeweils gehalten von Alexander Schlager) beinahe zur "tragischen Figur" geworden, zwei Tage danach hat er einen freudigen Anlass: Julian Wießmeier. Der deutsche Stammspieler der Innviertler und Allrounder, der seit 2017 bei der SV Guntamatic Ried unter Vertrag ist und in dieser Saison in allen (!) 30 Pflicht-Partien mitwirkte, wird weiterhin Wikinger bleiben. Der 29-jährige Deutsche, geboren in Nürnberg, hat um zwei Jahre bis 2024 verlängert.

Am Bild von links: Thomas Reifeltshammer (sportlicher Leiter Profis bei der SV Guntamatic Ried) und Julian Wießmeier.

Thomas Reifeltshammer, sportlicher Leiter Profis bei der SV Guntamatic Ried: „Wir freuen uns sehr, dass Julian Wießmeier weitere zwei Jahre bei uns bleibt. Er identifiziert sich zu 100 Prozent mit unserem Verein und ist ein absoluter Teamplayer. Er ist ein Spieler, der sehr vielseitig einsetzbar ist und in jedem Training und in jedem Spiel immer alles gibt. Darüber hinaus hat er einen super Charakter. Alle diese Eigenschaften machen ihn für unsere Mannschaft ausgesprochen wertvoll."

Julian Wießmeier: „Ich bin jetzt schon sehr lange in Ried. Ich fühle mich sehr wohl hier und weiß, wie der Verein tickt. Wir haben noch einige Ziele vor uns, auch in dieser Saison. Da will ich mit dabei sein. Der ganze Verein, die Heimspiele mit den großartigen Fans im Rücken – das macht alles einen Riesenspaß. Das war für mich ausschlaggebend, dass ich den Vertrag jetzt verlängert habe."

Gesamt absolvierte Julian Wießmeier bisher 159 Pflicht-Partien für die SV Guntamatic Ried und erzielte dabei stolze 38 Tore (20 Assists). In dieser Saison gelangen dem Franken in 25 Partien drei Tore und zwei Assists. Bei aktuell vier gelben Karten droht ihm jedoch bald ein Spiel Pause.

Steckbrief Julian Wießmeier:

geboren am 4. November 1992 in Nürnberg (Frankenland/Deutschland)

Nationalität: Deutschland

Größe: 171 cm

Gewicht: 71 kg

Position: Allrounder

Hobbys: andere Sportarten, Freunde treffen

Bisherige Vereine: 1. FC Nürnberg (2004-15), SSV Jahn Regensburg (2012/13, Leihe), SV Wehen Wiesbaden (2013/14, Leihe), SC Austria Lustenau (2015-17), SV Guntamatic Ried (seit 2017); U19- und U20-Nationalmannschaft Deutschland.

Chabbi im Mannschaftstraining - Ziegl-Verletzung unklar

Auf Nachfrage von Ligaportal betreff dem Status Quo der Langzeitverletzten Gragger und Chabbi sowie des am Samstag im Derby am Sprunggelenk verletzten Kapitäns Ziegl, meinte der Klub: Stürmer Chabbi sei wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, Defensivakteur Gragger noch nicht.

Bei Marcel Ziegl gäbe es noch nichts Genaues, ev. im Laufe des heutigen Montages.

Fotos: SVR/Schröckelsberger & Harald Dostal/sport-bilder.at