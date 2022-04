Welch "rabenschwarzer Samstag" im OÖ-Derby gegen die SV Guntamatic Ried für Yannis Letard, der im vergangenen Sommer vom FC St. Gallen zum LASK wechselte. Der dritte Start-Elf-Einsatz in der ADMIRAL Bundesliga nahm für den 23-jährigen Franzosen einen unrühmlichen Verlauf samt schnellem Ende. Erst nach vier Minuten unbedrängt das Eigentor per Kopfball, keine zehn Zeigerumdrehungen später die Rote Karte, was heute vom Bundesliga-Strafsenat mit 1 Spiel Sperre sanktioniert wurde. Der Innenverteidiger fehlt dem LASK somit am Samstag beim FC Admira Wacker - ab 17 Uhr LIVE im Ligaportal-Ticker.

Unschuldsvoller Blick bei Yannis Letard nach der Ausschluss- und Elfer-Entscheidung vom stets unaufgeregt gebliebenen Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca, den LASK-Kapitän Alexander Schlager noch umstimmen zu wollen schien.

Yannis Letard war bei der 0:2-Heimniederlage vor 6000 Zuschauern in der prall gefüllten Raiffeisen Arena in Pasching gegen die Innviertler wegen Torraubs gegen den agilen Nene Dorgeles ausgeschlossen worden. Ur-Herd war ein folgenschwerer Ballverlust von Winter-Neuzugang Oumar Sako im Mittelkreis, ehe die Rieder blitzschnell schalteten und Letard gegen Nene zu spät kam.

Siehe auch SKY-Beitrag mit Video ...in der die Aktion dokumentiert wird.

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at