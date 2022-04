Der gemeinsame Weg von Mittelfeldspieler Aaron Sky Schwarz, gebürtiger Oberösterreicher, und dem SK Rapid Wien wird fortgesetzt. Nach der Vertragsverlängerung von Aristot Tambwe-Kasengele prolongiert nun ein weiterer Youngster seinen Kontrakt beim österreichischen Rekordmeister. Das 18-jährige ÖFB-Nachwuchsteam-Talent unterzeichnet vorzeitig ein bis Sommer 2025 datiertes Arbeitspapier und bleibt damit um weitere drei Jahre in Hütteldorf.

Aaron Sky Schwarz mit Willi Schuldes (li.) und Steffen Hofmann (re.)

Aaron Sky Schwarz wechselte im Sommer 2018 vom LASK in die U15-Akademie-Mannschaft des SK Rapid. Im Jänner 2021 bremste den hochveranlagten ÖFB Projekt 12-Nationalteamspieler eine schwere Kreuzbandverletzung, die ihn nun über ein Jahr außer Gefecht setzte. Im Frühjahr feierte der gebürtige Oberösterreicher sein langersehntes Comeback in der ÖFB Jugendliga.

In der vergangenen Runde startete der variabel einsetzbare Mittelfeldspieler beim 7:1-Erfolg der U18-Akademie in Klagenfurt von Beginn an und trug sich dabei sogar gleich doppelt in die Torschützenliste ein. Vor seiner Verletzung war der 18-Jährige außerdem unter der Führung von Hermann Stadler unumstrittener Stammspieler im österreichischen Nachwuchsnationalteam. Insgesamt stehen beim talentierten Offensivspieler schon 20 Einsätzen für den ÖFB zu Buche.

Schwarz: "Endlich steht wieder Fußballspielen im Vordergrund"

Aaron Sky Schwarz: „Es ist keine Selbstverständlichkeit nach so einer langen Verletzungspause einen neuen Vertrag zu unterzeichnen. Das macht mich einerseits wahnsinnig stolz, andererseits möchte ich mich auch beim Verein für dieses Vertrauen bedanken. Ich freue mich meinen Weg weiterhin beim SK Rapid fortsetzen zu können und werde alles geben, um das Vertrauen mit guten Leistungen zurückzuzahlen. Dank der guten Arbeit unseres medizinischen Personals steht für mich nun endlich wieder das Fußballspielen im Vordergrund. Ich freue mich drauf und bin zuversichtlich für die Zukunft.“

Nachwuchsleiter Willi Schuldes: „Aaron Sky Schwarz zählt als ÖFB Projekt 12-Spieler zu den besten und talentiertesten Jungs seines Jahrgangs. Er ist ein sehr dynamischer und technischer versierter Spieler, der alles mitbringt, was ein moderner Fußballer heutzutage benötigt. Zusätzlich kommt ihm seine Variabilität im Mittelfeld zugute, denn er ist vielseitig einsetzbar. Mit der Vertragsverlängerung von Sky konnten wir einen weiteren hochtalentierten Youngster an den Verein binden, in dem großes Potenzial steckt.“

Foto: SK Rapid