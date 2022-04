Die Admira Juniors, Amateurteam von ADMIRAL-Bundesligist FC Flyeralarm Admira Wacker Mödling, fusionieren in der Regionalliga Ost mit Ligakonkurrent FCM Traiskirchen. Wie die Niederösterreicher am Dienstag in ihrer Klubaussendung bekanntgaben, soll so der angestrebte Sprung in die ADMIRAL 2. Liga gelingen. Dieser sei alleine „wirtschaftlich und operativ nur schwer umsetzbar“, ließ die Admira in einer Aussendung wissen.

V.l.: Christian Blaha (Vorstand Sponsoring Traiskirchen), Werner Trost (Obmann Traiskirchen), Philip Thonhauser (Präsident Admira), Jürgen Höfler (Präsident Traiskirchen), Gerhard Bügler (Aufsichtsratsvorsitzender Admira), Thomas Drabek (Geschäftsführer Admira), Christine Ziegelhofer (Schriftführerin Traiskirchen)

Sportdirektor Marcel Ketelaer: „Wir wollen und müssen junge Spieler fördern und fordern, um für sie die Umstellung auf die Kampfmannschaft so einfach wie möglich zu gestalten."

Die ́Zielsetzung 2. Liga war und ist für die 2. Mannschaft des FC Flyeralarm Admira allerdings wirtschaftlich und operativ nur schwer umsetzbar, weshalb eine strategische Partnerschaft angestrebt und mit dem FCM Traiskirchen ein perfekter Partner-Klub gefunden wurde. Die geographische Nähe sowie die infrastrukturelle Voraussetzung sind nur zwei Aspekte einer idealen Symbiose dieser Kooperation.

"Unterstreichen damit gelebte Philosophie als Ausbildungsklub"

Geschäftsführer Thomas Drabek: „Wir unterstreichen damit unsere seit Jahrzehnten gelebte Vereins-Philosophie als Ausbildungsklub, da wir mit einer mittelfristigen Sicherstellung der Heranführung von Spielern der eigenen Jugendabteilung über Spielpraxis in der 2. Liga ein höheres sportliches Level garantieren können."

Beide Vereine erarbeiten derzeit die sportlichen , organisatorischen und vertraglichen Rahmenbedingungen, die unter anderem einen Sport-Koordinator auf Admira-Seite für denoperativen Spielbetrieb und die Kaderplanung vorsieht. Die Admira Juniors liegen in der Regionalliga Ost derzeit auf dem 13. und vorletzten Platz, Traiskirchen ist Siebenter.

Derzeit sind in der ADMIRAL 2. Liga mit dem FC Liefering (Salzburg), den Rapid Amateuren, den FC OÖ Juniors (LASK) und den Young Violets (Austria Wien) vier den Oberhausclubs vorgelagerte Teams engagiert. Sowohl die Juniors als auch die Young Violets kämpfen um den Klassenerhatl. Mit den Sturm Amateuren, derzeit Tabellenführer in der Regionalliga Mitte, steht ein weiteres „Farmteam“ in den Startlöchern.

Bild Copyright: FC Flyeralarm Admira