Nach einem freien Dienstag begann bei der SK Austria Klagenfurt am Mittwoch die heiße Phase der Vorbereitung auf das nächste Match in der Meisterrunde der ADMIRAL Bundesliga. In Runde 26 im Wörthersee-Stadion gegen Double-Gewinner und den souveränen Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg. Kommenden Sonntag ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Die personelle Situation ist vor allem in der Defensive angespannt beim Aufsteiger, der im November den Roten Bullen die einzige Liga-Niederlage in dieser Saison zufügte.

Rückt gegen die Roten Bullen womöglich und notgedrungen in die Innenverteidigung: Kapitän Kosmas Gkezos, griechisches Klagenfurter Kämpferherz.

Nach Abwehrchef Thorsten Mahrer, der schon zuletzt bei Austria Wien (1:1) passen musste, meldete sich auch Nicolas Wimmer, der im Sommer von Zweitliga-Meister FC Blau-Weiß Linz kam, für das Duell mit den „Roten Bullen“ ab. Der 27-jährige Innenverteidiger war mit einer Schwellung des linken Knies aus Wien-Favoriten zurückgekehrt. Bei einer MRT-Untersuchung stellte Teamarzt Ernst Benischke eine Überreaktion fest, verordnete eine Trainingspause. Damit hat der erfahrene Chefcoach Peter Pacult seine Abwehr-Zentrale komplett neu besetzen.

„Es ist immer ärgerlich, wenn Spieler nicht zur Verfügung stehen. Aber das ist für uns ja keine neue Situation, Ausfälle begleiten uns schon die gesamte Saison. Bisher ist es der Mannschaft sehr gut gelungen, das aufzufangen. Andere lauern auf ihre Chance und können sich gegen Salzburg beweisen. Das ist doch ein schöner Gradmesser“, nimmt es Sportdirektor Matthias Imhof gefasst.

War beim 2:1-Coup am 27. November vs. RB Salzburg der Matchwinner: Austria-Top-Torjäger Markus Pink (10 Saisontore), der damals im Wörthersee-Stadion einen Assist und das 2:0-Tor (81.) beisteuerte. Rasmus Kristensen blieb für die "Last-Minute-Spezialisten" aus der Mozartstadt in der Nachspielzeit nur der Anschlusstreffer.

Ausfall Innenverteidiger-Duo - Hoffnung bei Andersson

Weil Mahrer und Wimmer fehlen, dürften Kapitän Kosmas Gkezos und Ivan Saravanja auflaufen und sich der Aufgabe widmen, die RB-Stürmer an die Kette zu legen. 57 Treffer hat das Top-Team der Liga in den bisher absolvierten 25 Runden erzielt, im Schnitt 2,28 pro Partie. Der deutsche Jung-Nationalspieler Karim Adeyemi (15 Tore) führt die Schützenliste an, erzielte im Frühjahr allerdings erst ein Tor (per Elfer) und noch keines aus dem Spiel heraus in 2022. Derzeit gut drauf ist sein kongenialer Schweizer Sturmpartner Noah Okafor, der bisher acht Mal scorte.

Neben den beiden etatmäßigen Innenverteidigern Mahrer & Wimmer haben die Waidmannsdorfer am Sonntag in der EM-Arena auch auf Alexander Fuchs, Fabian Miesenböck, Benjamin Hadzic und Patrick Hasenhüttl zu verzichten. Immerhin stieg Gloire Amanda wieder ins Training ein, Donnerstag soll Alex Timossi Andersson folgen, der eine individuelle Einheit absolvierte.

Tickets für das Match gegen den Serien-Champion sind von Mittwoch bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 12 Uhr in der Geschäftstelle der Austria (Südring 207) und rund um die Uhr im Online-Shop erhältlich. Am Spieltag öffnet die Kassa Süd um 9 Uhr, die Kassen Nord und West um 11 Uhr.

Fotos: Harald Dostal/sport-bilder.at