Die TSG Hoffenheim ist laut "Sport Bild" an einem Youngster aus der Talenteschmiede des FK Austria Wien interessiert, der in dieser ADMIRAL Bundesliga einen Quantensprung machte: Matthias Braunöder. Die Elf von Chefcoach Sebastian Hoeneß, die derzeit in der deutschen Bundesliga auf einem stolzen Rang 6 liegt und durchaus Chancen auf einen Championsleague-Platz besitzt, hat rot-weiß-rote Akteure ja schon länger auf dem Radar. Derzeit spielt mit Stefan Posch, Florian Grillitsch und Christoph Baumgartner ein Österreich-Trio bei den Kraichgauern.

Einer der Aufsteiger und jungen Wilden im Team von Austria Wien-Chefcoach Manfred Schmid: Matthias Braunöder (re.), hier im Duell gegen Robert Ljubicic im Wiener Derby vor wenigen Wochen im März.

Demgegenüber könnte der ebenfalls in dieser Saison sehr erfolgreichen Wiener Austria - im Frühjahr noch unbesiegt (5 Siege, 2 Remis) im Sommer ein großer Umbruch bevorstehen. Laut Spekulationen von Spox werden der starke Rückhalt Patrick Pentz mit dem FC Schalke 04 und Vesel Demaku mit Liga-Rivale SK Sturm Graz, wo die Violetten am kommenden Sonntag im Topspiel - ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker - gastieren, in Verbindung gebracht. Dazu die auslaufenden Verträge von Georg Teigl, Christian Schoissengeyr und den Leihspielern Eric Martel, Noah Ohio (beide RB Leipzig) und Martin Pecar (Eintracht Frankfurt).

Österreicher-Tausch: Braunöder für Grillitsch im Sommer zur TSG?

Auch der zentrale Mittelfeldspieler Matthias Braunöder, der in der laufenden Saison 20 Liga-Partien für die Violetten absolvierte und dabei sechs Scorerpunkte (1 Tor, 5 Assists) verbuchte, hat Begehrlichkeiten geweckt. Der seit wenigen Tagen 20-jährige Eisenstädter (Vertrag bis Juni 2023, die Austria hat eine Option auf eine einjährige Verlängerung) soll im Fokus der TSG Hoffenheim stehen. Da ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch womöglich nach Italien wechselt, ist Blondschopf Braunöder ein Kandidat für eine Verpflichtung bei den Kraichgauern. Dort würde der ÖFB-U21-Teamspieler auf Christoph Baumgartner und Stefan Posch, den derzeit Verletzungspech plagt, treffen.

Gute Besserung, Marco 🤜🤛



Die #TSG muss vorerst auf Marco #John verzichten. Der 20-Jährige fällt mit einer Schulterluxation bis auf Weiteres aus. pic.twitter.com/pFDAjAoypD — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) April 6, 2022

Alexander Rosen, Sportchef der Turn- und Sportgemeinschaft Hoffenheim 1899 e. V., hat mit Grischa Prömel von Bundesligist Union Berlin und Finn Ole Becker vom Zweitliga-Topklub FC St. Pauli bereits zwei Mittelfeldakteure ablösefrei engagiert. Für Matthias Braunöder hätten die Kraichgauer jedoch angeblich eine kolportierte Ablöse im niedrigen einstelligen Millionenbereich hinzublättern.

Am kommenden Palmsonntag gastiert die TSG Hoffenheim zur finalen Partie am 29. Spieltag der Deutschen Bundesliga bei RB Leipzig - Ankick: 19:30 Uhr.

Foto: GEPA-ADMIRAL