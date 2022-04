Wer wird der Nachfolger von Franco Foda als ÖFB-Teamchef? Nachdem Gespräche von ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel (Foto) mit den Top-Kandidaten Peter Stöger und Andreas Herzog bestätigt wurden, berichtete der Kurier über ein Treffen von Schöttel mit dem Ex-Salzburger Ralf Rangnick (derzeit Interimscoach bei Manchester United) in England. Was der ÖFB daraufhin dementierte. Fakt ist, dass Peter Schöttel auf der Insel weilte...laut Kurier aktuell, traf sich der 55-jährige Wiener mit Ralph Hasenhüttl. Der 54-jährige Grazer ist seit 2017 Teammanager beim FC Southampton in der Premierleague. Was ist dran?

Der Kurier hatte in seiner Mittwoch-Ausgabe eine Reise von Peter Schöttel nach Manchester am Montag dahingehend gedeutet, dass sich der Sportdirektor über den vakanten Posten als Chefcoach des ÖFB-Teams mit Ralf Rangnick trifft. Der 63-jährige Deutsche und ehemals erfolgreiche Macher beim FC Red Bull Salzburg betreut die "Red Devils" bis Sommer, danach soll Rangnick als Berater des Traditionsklubs tätig sein.

In einer Klarstellung via Twitter hielt der ÖFB fest: "Es hat kein Treffen zwischen ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel und Ralf Rangnick, Trainer von ManUtd, stattgefunden." Zu Schöttels Reise auf die Insel - die laut "Kurier" ein Augenzeugen bestätigte - wollte sich der Verband nicht näher äußern. Am 29. April sei eine Präsidiumssitzung anberaumt, spätestens dann will ÖFB-Präsident Gerhard Milletich den Nachfolger von Franco Foda bestätigen.

Gespräche mit Peter Stöger (derzeit Sky-Experte) und Andreas Herzog (aktuell Chefcoach bei ADMIRAL Bundesligist FC Flyeralarm Admira Wacker Mödling) wurden bereits bestätigt. Doch was hat Schöttel in England gemacht? Der "Kurier" wirft diesbezüglich Ralph Hasenhüttel, Trainer vom FC Southamption, als möglichen ÖFB-Teamchef "in den Ring". Zitat aus dem Medium: "Eine neue Spur führt wider Erwarten zum Trainer des FC Southampton, der bisher stets als nicht verfügbar gegolten hatte."

Hat Schöttel "Ass im Ärmel"?

Die Teamchef-Caus könnte schon bald beendet sein. Am Freitag tagt in Wiener Neustadt vor dem Frauen-Länderspiel zwischen Österreich und Nordirland das Präsidium. Dabei geht es um die Personalie des neuen Nationaltrainers.

ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel wird dem Gremium womöglich dann schon seinen Favoriten präsentieren. Nicht unwahrscheinlich, dass Schöttel ein spektakuläres Ass aus dem Ärmel zaubert.

