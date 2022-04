Gewohntes Gesicht, neue Rolle: Julian Heiss, 30 Jahre, zeichnet ab sofort für die Geschäftsführung bei der WSG Tirol verantwortlich. Die Wattener, derzeit auf Rang 9 der ADMIRAL Bundesliga, empfangen am kommenden Samstag in der Quali-Gruppe im Stadion Tivoli in Innsbruck beim West-Derby Schlusslicht SCR Altach - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Im Sommer 2018 stieß Julian Heiss zur WSG Tirol, engagiert für die Geschäftsbereiche Administration, Finanzen und Controlling. Knappe vier Jahre später wird der 30-Jährige zum Geschäftsführer befördert. Eine Bestellung, die wenig überraschend kommt, zumal Heiss, der am Management Center Innsbruck den Zweig ‚Management und Recht‘ studierte, nach dem Abgang von Geschäftsführer Daniel Bierent im September 2020 immer mehr Aufgaben in der wirtschaftlichen Führung des Tiroler Bundesligisten übernommen hat.

„Die Vorfreude auf die neue Aufgabe ist natürlich groß“, beschreibt Heiss. Der Respekt aber ebenso: „Unser Team ist klein, die Ziele sind groß. Über allem steht die dauerhafte Etablierung in der ADMIRAL Bundesliga.“

Julian Heiss ist ab sofort neuer Geschäftsführer der WSG Tirol GmbH! 👨🏻‍💼 #WirSiegenGemeinsam



🗞 https://t.co/Ek752DJ5vZ pic.twitter.com/Bf4Q3lAhwA — WSG Tirol (@WSGTIROL) April 7, 2022

Diana Langes: "Der richtige Mann für diesen Job"

WSG-Präsidentin Diana Langes zur Besetzung: „Julian hat sich in den vergangenen vier Jahren mit seiner hervorragenden Arbeit mein vollstes Vertrauen erarbeitet. Ich bin mir sicher, dass er der richtige Mann für diesen Job ist.“

Foto: WSG Tirol