Beim FC Flyeralarm Admira Wacker, aktuell Tabellen-10. der ADMIRAL Bundesliga und am Samstag in der 26. Runde im Heimspiel auf den LASK treffend - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - passiert was in exponierter Vereins-Position. Zur Koordination und Abstimmung der sportlichen Entscheidungen & Entwicklung in der Bundesliga-Mannschaft plus Akademie übernimmt Jochen Seuling ab sofort die Aufgaben eines Technischen Direktors bei den Südstädtern.

V.li.: Gerhard Bügler (Aufsichtsratsvorsitzender), Thomas Drabek (Geschäftsführer), Jochen Seuling, Marcel Ketelaer (Sportdirektor).

Der 58-Jährige, der selbst die UEFA-A-Lizenz besitzt und lange Zeit als Referent, Ausbilder und Honorartrainer beim Deutschen Fußball-Bund sowie beim Bayerischen Fußball-Verband tätig war, hatte zuletzt u.a. das Nachwuchsleistungszentrum des FC Würzburger Kickers verantwortlich aufgebaut. Zudem wirkte Seuling lange als Dozent in der Ausbildung für verschiedene Rechtsbereiche an Behörden sowie dort in leitenden Positionen.

Seuling kennt "Innenleben" der Panther bereits

Das Innenleben der Admira kennt der am 3. Oktober 1963 geborene Deutsche bestens aus seiner Interims-Tätigkeit als Akademieleiter im Winter/Frühjahr 2021. Seither war er bereits in zahlreiche sportliche Personalentscheidungen – darunter die Verpflichtungen von Andreas Herzog, Marcel Ketelaer und Walter Knaller – des Klubs sowie die Entwicklung der neuen Ausbildungsstrategie maßgeblich eingebunden.

Zukünftig wird Jochen Seuling die sportliche Strategie und Kaderplanung der Bundesliga-Mannschaft mit Sportdirektor Marcel Ketelaer, sowie die sportliche Ausrichtung in der Akademie, hier mit Walter Knaller, koordinieren und verantworten. Darüberhinaus wird er federführend sportliche Kooperationen der Admira entwickeln und ausbauen.

Gerhard Bügler, Aufsichtsratsvorsitzender der Admira: „Wir freuen uns, von der enormen Kompetenz von Jochen Seuling bei der Ausrichtung als Ausbildungsverein profitieren zu können und neue strategische Ansätze für die Anbindung und den Einbau der AKA-Spieler in die Kampfmannschaft zu gewinnen."

Seine aktive Spielerlaufbahn verbrachte Jochen Seuling beim FC Würzburger Kickers, dem FC Ismaning, SV Lohhof, FV Lauda und dem FC Schweinfurt 05.

Foto: FC Admira