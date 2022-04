"Erbarmen, die Stahlstädter kommen!" Die "Panther" empfangen Samstag in der BSFZ-Arena - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - den LASK, der die letzten 10 Duelle gegen den FC Flyeralarm Admira gewann. Nach der 0:2-Heimpleite im OÖ-Derby gegen die SV Ried wollen sich die Athletiker, die nur einen Punkt mehr wie die Gastgeber auf dem Konto haben, in der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga in der Quali-Gruppe rehabilitieren. Doch die Admira will nach dem Heimsieg gegen die SV Ried (2:0) und zwei Auswärts-Remis (WSG Tirol, 0:0; SCR Altach 2:2), auch im 4. Spiel der Quali-Gruppe ihren Nimbus der Unbesiegbarkeit wahren.

Der gallige Goiginger schnürte beim letzten Aufeinandertreffen den Tor-Doppelpack, ist allerdings seither ohne Liga-Treffer.

Das letzte Gastspiel der Linzer in der Südstadt liegt nur wenige Wochen zurück: In der 20. Runde feierte der LASK im Grunddurchgan einen ungefährdeten 3:0-Sieg. Thomas Goiginger (Doppelpack) und Sascha Horvath scorten und waren von den Panthern nicht zu "bändigen"

Doch nicht nur im letzten Duell siegten die Athletiker, generell liest sich die schwarz-weiße Bilanz gegen die Niederösterreicher sehr gut: 10 Spiele = 10 Siege – Klubrekord.

Doch das aktuelle Formbarometer der FC Admira sollte Warnung genug sein, dass es im elften Duell womöglich keine "gemahde Wies´n" für die Elf von Chefcoach Andreas Wieland wird. Im Finaldurchgang sind die Südstädter noch unbesiegt, "schenkten" jüngst jedoch in Altach einen 2:1-Vorsprung und sicher geglaubten Sieg her, als die Schützlinge von Chefcoach Andreas Herzog "last Minute" in der 96. Minute (!) noch den 2:2-Endstand kassierten.

STATEMENTS vor dem MATCH

LASK-Cheftrainer Andreas Wieland: „Gegen die Admira wollen wir ein anderes Gesicht zeigen, der Auftritt vom vergangenen Wochenende darf sich nicht wiederholen. Ich erwarte von jedem, der am Samstag auf dem Platz steht, hundertprozentige Bereitschaft – nur so können wir wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren.“

Admira-Chefcoach Andreas Herzog: „Der LASK hat natürlich einen sehr guten Kader, aber wir müssen daran glauben, dass wir den Gegner schlagen können. Das hat zuletzt auch Ried bewiesen. Bei Ballgewinn sind schnelle Lösungen gefordert, damit wir das Pressing der Linzer brechen können. Grundsätzlich gilt es die Fehler aus den bisherigen zwei Duellen zu minimieren. Wir dürfen es ihnen nicht mehr so leicht machen.“

Admira-Akteur Wilhelm Vorsager: „Wir sind im Playoff noch ungeschlagen und das soll auch nach dem LASK-Spiel der Fall sein. Bei den Linzern ist es zuletzt nicht nach Wunsch gelaufen, doch davon werden wir uns nicht blenden lassen. Jeder kennt die Qualitäten dieser Mannschaft. Wir müssen voll fokussiert sein, entschlossen verteidigen und in der Offensive unsere Möglichkeiten konsequent zu Ende spielen."

Ab geht die "Post": am 19. Februar beim 3:0-Sieg der Linzer in der Südstadt bezwang das 10-Tore-Duo Sascha Horvath/Thomas Goiginger (beide erzielten jeweils fünf Liga-Saisontore) die Panther fast im Alleingang und war von der Defensive der Admira kaum zu bremsen.

PERSONELLES (Stand: Freitag, 8. April)

Beim LASK kehrt der zuletzt angeschlagene Defensiv-Allrounder Philipp Wiesinger zurück. Zu seinem Startelf-Debüt im Frühjahr könnte auch erstmals Abwehr-Routinier Petar Filipovic kommen, der im OÖ-Derby nach seiner Einwechslung einer der wenigen Linzer Lichtblicke war und nach langer Verletzungspause ein überzeugendes Comeback lieferte. Fehlen werden Branko Jovicic, Marko Raguž und der verletzte Filip Twardzik. Innenverteidiger Yannis Letard ist nach seinem Ausschluss im OÖ-Derby (Tor-Raub) gesperrt.

Auch beim FC Admira ist mit Lukas Malicsek ein Defensiv-Akteur gesperrt. Weiters stehen Filip Ristanic (krank) und Onurhan Babuscu (Oberschenkel) dem Trainerteam nicht zur Verfügung.

Fotos: Josef Parak