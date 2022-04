Austria Wien gastiert am Sonntag (17:00 Uhr) beim SK Sturm Graz. Im Duell Zweiter gegen Dritten wollen die Veilchen den Anschluss nach oben halten und im Kalenderjahr 2022 weiter ungeschlagen bleiben. "Es wird ein Highlight", sagt Trainer Manfred Schmid.

Die Voraussetzungen für ein Spitzenspiel könnten viel besser nicht sein. Während sich Sturm Graz im Frühjahr in sieben Spielen erst einmal geschlagen geben musste (0:1 bei Salzburg), ist Austria Wien gar noch ungeschlagen und konnte fünf Begegnungen für sich entscheiden.

Das gelang zuletzt übrigens 2013, als Manfred Schmid Co-Trainer der Veilchen war. In den ersten acht Bundesliga-Spielen eines Kalenderjahres blieb die Austria zuvor nur 1985 und 1977 ungeschlagen. 37 Jahre nach dem letzten Mal besteht am Sonntag also wieder die Chance dazu.

Die Ansprüche sind gestiegen

Einfach wird das allerdings nicht: "Wir treffen auf ein starkes Team, Sturm spielt sehr intensiv, mit hohem Tempo, da müssen wir dagegenhalten", weiß Schmid. "Wir werden aber sicher nicht alles über den Haufen werfen, müssen dynamisch und physisch sein, taktisch diszipliniert auftreten, dann werden wir unsere Chancen bekommen."

Zuletzt lief es gegen Austria Klagenfurt nicht nach Wunsch – für Schmid auch ein Anzeichen, dass die eigenen Ansprüche gestiegen sind. "Nicht wegen des Ergebnisses, sondern einfach wie wir aufgetreten sind." Das soll gegen Sturm Graz nun wieder besser laufen.

Ein Puzzlestein ist dabei auch Marco Djuricin, der in den letzten drei Bundesliga-Spielen getroffen hat. Zuvor gelang ihm das nur im Frühjahr und Herbst 2014, vier Mal in Folge noch nie. Gibt's die Premiere am Sonntag? "Marco muss einfach weiter konsequent arbeiten. Er hat die Qualität vor dem Tor, hat einfach diesen Torriecher. Bleibt er dran, wird er seine Tore machen", ist Schmid überzeugt.

"Spitzenspiel" als Auszeichnung

Sicher ist sich der Trainer auch beim Thema Fans: "Es werden wieder viele Zuschauer im Stadion sein, auch viele von unseren Fans kommen. Das ist sehr wichtig für uns und ein entscheidender Faktor, der die Spieler pusht. Ich habe das schon mehrmals gesagt, die Fans haben uns die ganze Saison über immer unterstützt, auch wenn es einmal nicht so gelaufen ist."

Dass die Partie am Sonntag auch in der Wahrnehmung als Spitzenspiel tituliert wird, sieht Schmid als "schöne Auszeichnung. Wir haben uns das erarbeitet und auch verdient. Wir spielen als Dritter gegen den Zweiten, es wird sicherlich ein Highlight für uns", so der Trainer.

Bild: FK Austria Wien