Fast seine gesamte Geschichte hindurch war Linz einer der kleineren österreichischen Vereine, der sich eher in den unteren Etagen der Tabelle bewegte. In den letzten Jahren hat der LASK jedoch sowohl in der Bundesliga als auch auf europäischer Ebene an Bekanntheit gewonnen.

Photo by Daniela Holzer on Unsplash

In den letzten beiden Saisons belegte der LASK jeweils den vierten Platz, im Vorjahr stand man lange Zeit ganz oben in der Tabelle, ein missglückter Aufbau brach dem Verein das Genick. Zu den hervorragenden Leistungen in der Liga gesellte sich auch eine erfolgreiche Kampagne im österreichischen Cup, die erst im Finale endete, wo die Schwarz-Weißen dem Favoriten aus Salzburg nicht gewachsen waren.

In der Qualifikationsgruppe der österreichischen Bundesliga kam es am letzten Samstag, zum lang erwarteten oberösterreichischen Derby. LASK traf auf Ried. Obwohl in der Favoritenrolle, mussten sich die Schwarz-Weißen aus Linz mit einem 0:2 geschlagen geben. Das erklärte Ziel, des einmaligen Meisters, nämlich der erste Tabellenplatz im unteren Play-off, kommt jetzt ins Wanken.

Wie sahen es die Buchmacher

Alle Trümpfe lagen bei den Hausherren und auch die Buchmacher sahen das so. Bei diesem Derby fielen die Wettquoten bei den Sportwetten glasklar zugunsten der Linzer aus, die vor heimischem Publikum spielten. Die Quoten lagen bei den besten Buchmachern folgendermaßen:

Beide treffen -1.80 - geringes Risiko.

Über 2.5 Tore -1.65 - geringes Risiko.

Double Chance x 2 - 2.62 - mittleres Risiko.

Aber wie funktionieren Sportwetten und Quoten? Sportwetten können in zwei Untergruppen unterteilt werden: Live-Wetten und Pre-Match-Wetten. Bei beiden kann der Spieler aus Hunderten von Spielen in allen erdenklichen Ligen wählen. Auf das gewählte Sportereignis kann ein Spieler dann seine Wette platzieren. Jedem Spiel wird von dem Buchmacher ein Wert zugewiesen, in der Regel im Dezimalformat. Diese zugewiesenen Werte werden als Quoten oder Wettquoten bezeichnet.

LASK: Quälend in der Liga, souverän in Europa

Wie im heimischen Wettbewerb hat sich der LASK in den letzten Jahren auch in Europa gut geschlagen. Und der Name des oberösterreichischen Clubs macht immer mehr von sich reden. Bereits in der Saison 2019-20 zeigten die Linzer in der Europa League tolle Leistungen. Aus der starken Gruppe mit Sporting Lissabon, PSV Eindhoven und Rosenborg stiegen die Österreicher sogar als Erster auf.

Ihre Stärke zeigten sie vorwiegend vor heimischer Kulisse, in der der berühmte niederländische Club mit 4: 1 abgeschossen wurde. Ähnlich erging es ihnen in der letzten Runde der Gruppe mit Sporting. In der ersten Ausscheidungsrunde trafen die Schwarz-Weißen auf AZ Alkmaar, das sie dank eines Heimsieges mit 2: 0 besiegten.

Manchester United war das nächste Los. Der englische Groß-Club war zwar für den LASK übermächtig, aber der Einzug ins Achtelfinale des Wettbewerbs ging dennoch in die Vereinsgeschichte ein. Auch im vergangenen Jahr waren die Linzer im zweitwichtigsten europäischen Wettbewerbs vertreten.

Holprig in der laufenden Saison

Im aktuellen Jahr läuft es für den LASK im heimischen Wettbewerb auf den ersten Blick nicht so gut wie in den Vorjahren. In der laufenden Tabelle rangiert Schwarz-Weiß auf Platz acht und hat bereits dreißig Punkte Rückstand auf die Spitze. An einen größeren Erfolg kann der Verein nicht einmal im Pokal denken, bei dem die nicht zu stoppenden roten Bullen aus Salzburg ihm im Viertelfinale einen Strich durch die Rechnung machten.

Allerdings muss man sagen, dass die aktuelle Position des Vereins in der Bundesliga auf dem missglückten Saisonstart beruht. Der Oktober des vergangenen Jahres, in dem Linz alle vier Ligaspiele verlor, kann als katastrophal bezeichnet werden. Trotz der jüngsten Pleite am Wochenende gegen Ried als Gastgeber hat der LASK begonnen, regelmäßig zu punkten und vor allem den Gegner auszuspielen.

Schaut man sich die Statistik an, so konnten die Schwarz-Weißen ihre Gegner, darunter auch das bereits erwähnte Salzburg, in fast jedem Spiel überrumpeln, schafften es aber lange Zeit nicht, den Vorsprung in weitere Tore umzumünzen. In letzter Zeit haben sich die LASK-Spieler jedoch ein wenig ins Zeug gelegt - abgesehen vom letzten Wochenende.