Mission "Spitzenplatz-Verteidigung & Rehabilitation" in der Quali-Gruppe der ADMIRAL Bundesliga für die Heimniederlage (vor der Bundesliga-Pause) galt für die SV Guntamatic Ried im Duell mit dem seit Monaten sieglosen Tabellenvorletzten TSV Hartberg. Obwohl beide Teams vor 4000 Zuschauern in der Josko Arena durchaus zu Top-Torchancen kamen, steht am Ende ein 0:0. Für Hartberg im fünften (inkl. Cup) Gastspiel in Ried erstmals was Zählbares, dritte Nullnummer im 4. Spiel für Klaus Schmidt. Ried verteidigt mit dem Remis dennoch Rang 1 in der Quali-Gruppe, doch verliert Regisseur Stefan Nutz (Foto) nach Ausschluss.

Nachdem sich beide Teams eine Viertelstunde lang eher belauerten und die neuformierte Fünfer-Abwehrkette von TSV-Neo-Chefcoach Klaus Schmidt, der gesamt fünf personelle Veränderungen in der Startelf gegenüber der 0:1-Heimniederlage gegen die WSG Tirol vor einer Woche vornahm, gegen bis dato feldüberlegene Rieder nichts "anbrennen" ließ, kamen die Hartberger zu ihren Umschaltmomenten. Und zwei Top-Torchancen!

Nach einem zunächst abgewehrten Schussball war die Rieder Hintermannschaft unsortiert. Jürgen Lemmerer - der 19-jährige erhielt den Vorzug vor Routinier Dario Tadic und hatte heute sein Bundesliga-Startelf-Debüt - setzte sich nach Zuspiel von Paintsil per Körpertäuschung fein durch, um dann allein vor Keeper Sahin-Radlinger am reaktionsschnellen Rückhalt zu scheitern (19.). Gekonnte Fußabwehr vom Rieder Rückhalt, der wenig später sah, wie sein Kapitän Marcel Ziegl beim Aufbau aus dem eigenen Sechzehner gekonnt attackiert wurde. Die Hartberger pressen prima und so fand die Kugel den Weg zum Ex-Rieder Paintsil, der jedoch die Gunst der Gelegenheit nicht zu nutzen vermochte. Der Hartberger Offensivakteur schloss zu überhastet den Ball aus aussichtsreicher Position und ca. acht Metern drüber. Zweite TSV-Top-Torchance.

Mikic´ Mega-Torchance allein vor reaktionsschnellem Swete

Die Rieder taten sich gegen die defensiv diszipliniert performenden Hartberger schwer und kamen erst fast mit dem Pausenpfiff zur ersten und vor dem Seitenwechsel einzigen Top-Torchance. Nach einer präzisen Flanke mit links von rechts durch Stefan Nutz war Leo Mikic auf Höhe der linken Stange völlig blank, nahm den Ball gekonnt mit der Brust an und mit, um dann aus wenigen Metern in Keeper Swete seinen Meister zu finden. Der 31-jährige TSV-Kapitän baute sich prima auf und klärte den nicht scharf genug abgegebenen Schussball per Reflex mit der linken Hand.

Der Ex-Rieder Seth Paintsil (li.) - 25-jähriger Offensivakteur aus Ghana - hielt bei den bekannten Hartberger Umschaltmomenten die Abwehr um Rieds Luca Meisl besonders in Halbzeit 1 das ein und andere Mal auf Trab.

Nach Nutz-Ausschluss schafft TSV in Nachspielzeit fast noch Luckypunch

Nach dem Seitenwechsel nahezu Einbahnstraßen-Fußball in Richtung Gäste-Gehäuse. Doch mit Glück & Geschick und einem reaktionsschnellen, starken Schlussmann René Swete verteidigte die vielbeinige Hartberger Hintermannschaft "die Null" nach Schüssen von Pomer (51., Kainz rettet auf der Linie), Bajic (63., vorbei) und Nene (77., Glanzparade Swete).

Doch dann folgte der Ausschluss für Rieds Regisseur Stefan Nutz nach Foulspiel gegen Hartbergs Innenverteidiger Thomas Rotter und so nahm in den Schlussminuten die Partie fast noch eine überraschende Wende. Doch SVR-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger stand seinem Gegenüber in Nichts nach und parierte prächtig in der fünfminütigen Nachspielzeit gegen den satten Distanzschuss von Kainz. Hernach verpasste Dario Tadic knapp den Torabschluss, sodass der TSV seit sieben Spielen weiterhin ohne Torerfolg blieb. Ein letztendlich leistungsgerechtes Remis.

SV Ried Kapitän Marcel Ziegl: "Den Punkt nehmen wir heut. Waren auf beiden Seiten zwei gute Torchancen. Wir haben heute leichte, technisch einfache Fehler gemacht. Sind das ein und andere Mal in das offene Messer gelaufen. Wir waren auch teilweise zu unsauber. Die Tabellensituation ist trügerisch. Wenn wir nicht Woche für Woche an unsere Leistungsgrenze gehen, ist es schwierig zu gewinnen. Nicht unser letztes Spiel, letztendlich ein leistungsgerechtes X".

TSV-Kapitän Rene Swete: "Wenn man weiterhin keine Tore schießt, ist das 0:0 das logische Ergebnis. Doch ich denke es war eine ordentliche Leistung von uns heute und wir sind zu unseren Chancen gekommen. Wir haben in den letzten vier Spielen nur zu einem Gegentor gekommen. Wir müssen halt vorher die Tore machen und da haben wir an den Schrauben zu drehen."

SV Guntamatic Ried - TSV Egger-Glas Hartberg 0:0

Samstag, 9. April 2022; Josko Arena, Zuschauer: 4000. SR: Daniel Pfister

SV Ried: Sahin-Radlinger; Wießmeier, Meisl, Plavotic, Pomer; Stosic, Ziegl (Kap.); Bajic (82. F. Seiwald), S. Nutz, Mikic (69. Chabbi); Nene (90. Satin).

TSV Hartberg: Swete (Kap.); Horvat (88. Schantl), Steinwender (57. Erhardt), Rotter, Gollner, Klem; Kainz, Diarra, Aydin; Lemmerer (64. Schmerböck), Paintsil (57. Tadic).

Tore: Fehlanzeige

GK: Stosic / Horvat, Swete - RK: Stefan Nutz (Foulspiel, 85.)

