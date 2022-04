Über das Strafmaß nach der beiden Ausschlüsse wegen rohen Spiels für zwei Leistungsträger ihrer jeweiligen Klubs SV Guntamatic Ried und SK Austria Klagenfurt vom Wochenende in Runde 26 der ADMIRAL Bundesliga wurde am heutigen Montagnachmittag vom Senat 1 der Bundesliga entschieden.

Für diese Aktion am Sonntag gegen Salzburgs Nicolas Capaldo erhielt Turgay Gemicibasi die rote Karte und 3 Spiele Sperre (davon 1 Spiel bedingt auf 6 Monate).

Der Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga fasste in seiner heutigen Sitzung folgende Beschlüsse nach jeweils rohem Spiel der beiden Rotsünder:

Top-Assistgeber und SV Ried-Regisseur Stefan Nutz nach dem Ausschluss im Samstag-Spiel gegen den TSV Hartberg (0:0): 2 Spiele Sperre (davon 1 Spiel bedingt auf 6 Monate)

Mittelfeld-Mentalspieler Turgay Gemicibasi (SK Austria Klagenfurt), der bereits seinen 3. Ausschluss in dieser Bundesliga-Saisonn kassierte, nach der 0:6-Heimniederlage gegen Liga-Leader FC Red Bull Salzburg: 3 Spiele Sperre (davon 1 Spiel bedingt auf 6 Monate).

Der 25-jährige Deutsch-Türke Turgay Gemicibasi, der im ost-deutschen Riesa geboren wurde und am 23. April 26 Jahre wird, kassierte in seinen 22 Liga-Spielen auch neun gelbe Karte. Von seinen drei roten Karten - die gegen Capaldo am Sonntag ausgenommen - waren allerdings auch strittige dabei, jene beim LASK damals allemal. Der ehemalige Blau Weiß Linz-Akteur ist seit Saisonbeginn ein wichtiger Faktor im Mittelfeld der Kärntner, erzielte auch bereits sechs Treffer und steuerte drei Assists bei.

Die SV Guntamatic Ried trifft in der Quali-Gruppe in den nächsten zwei Spielen im "Doppel" auf die WSG Tirol, Aufsteiger Austria Klagenfurt steht das brisante "doppelte Kärntner Derby" gegen den WAC bevor.

Foto: GEPA-ADMIRAL