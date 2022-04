  OÖ. Versicherung auch in der Saison 2022/23 Partner der SV Guntamatic Ried

Die Oberösterreichische Versicherung verlängert auch in der kommenden Saison ihre Partnerschaft mit der SV Guntamatic Ried. Die älteste Versicherung Österreichs wird weiterhin auf den Banden in der „josko ARENA“ vertreten sein.

Mag. Kathrin Kühtreiber-Leitner (Vorstandsdirektorin OÖ. Versicherung) und SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger: „Es freut uns sehr, dass die Oberösterreichische Versicherung als Rückenstärker mit unserem Verein verlängert und uns weiterhin die Treue hält. Durch ihre zuverlässige und kontinuierliche Unterstützung trägt die Oberösterreichische Versicherung wesentlich dazu bei, dass die Menschen in unserer Region Fußball auf höchstem Niveau sehen können. Im Namen des gesamten Vereins und auch unserer Fans bedanke ich mich dafür sehr herzlich.“

OÖ. Versicherung-Vorstandsdirektorin Mag. Kathrin Kühtreiber-Leitner: „Auf geht’s, Wikinger. Es geht in die Verlängerung und in diesem Fall ist das was Gutes. Uns als Versicherer ist es wichtig, einen Beitrag zu gesellschaftlichen Themen aus Kunst, Kultur und Sport zu leisten. Dazu gehört natürlich auch Fußball. Dieser liegt uns besonders am Herzen. Die Freude an sportlichen Aktivitäten und Bewegung ist für uns alle wichtig. Gerade Fußball stärkt auch noch den Teamgeist und das Zusammengehörigkeitsgefühl. Die SV Ried fördert dieses Gefühl bereits bei seiner Jugendarbeit und das unterstützen wir gerne.“

Fotocredit: Credit: OÖ Versicherung/SV Ried.