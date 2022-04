Dass Spieler aus der ADMIRAL Bundesliga nach starken Leistungen Begehrlichkeiten in der Deutschen Bundesliga wecken, ist nichts Neues. Insbesondere für Serienmeister FC Red Bull Salzburg, dem großen Talente-Förderer. Nachdem Karim Adeyemi seit Monaten mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wird, hat Liga-Rivale Bayer Leverkusen, wo ÖFB-Team-Kapitän Julian Baumgartlinger keinen neuen Vertrag erhält, laut Sport Bild großes Interesse an Neo-ÖFB-Teamspieler Nicolas Seiwald.

Der zweifache ÖFB-Teamspieler Seiwald bestach wiederholt - wie jüngst auch beim 6:0-Kantersieg in Klagenfurt - als Assistgeber und lieferte im Frühjahr bei den Roten Bullen konstante Leistungen. Der 20-jährige Mittelfeld-Außenspieler ist eine feste Größe im Team von Chefcoach Matthias Jaissle, absolvierte in dieser Saison 40 Pflicht-Partien (u.a. alle 26 in der Liga und 8 in der Championsleague).

Seiwald bei Bayer Nachfolger von ÖFB-Team-Kapitän Baumgartlinger?

Wie die Sport Bild aktuell berichtet, ist Bayer Leverkusen am gebürtigen Kuchler dran. Mit seiner intensiven und gleichzeitig technisch anspruchsvollen Spielweise passt der Salzburger Rohdiamant hervorragend in das Konzept vom Schweizer Chefcoach Gerardo Seoane. Außerdem werden zwei Plätze im zentralen Mittelfeld frei. ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger bekommt keinen neuen Vertrag, Charles Aranguiz soll in seine chilenische Heimat wechseln.

Nicolas Seiwald steht bei RB Salzburg bis 2024 unter Vertrag, wodurch die Rheinländer eine Ablöse zu zahlen haben. Doch am Geld sollte es bei der Werks-Elf nicht fehlen. Als akuell BundesligaDritter hinter dem FC Bayern München und BVB hat Bayer Leverkusen (52 Punkte) gute Chancen ein Ticket für die Champions League zu ergattern. Fünf Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf den Fünften SC Freiburg vier Punkte.

Am kommenden Ostersonntag empfängt Bayer Leverkusen in der finalen Partie der 30. Runde die "Mannschaft der Stunde" RB Leizpig, die nur einen Zähler Rückstand auf die Seoane-Elf hat.

