Der FK Austria Wien, der am Ostersonntag in der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga den Serienmeister und souveränen Liga-Leader FC Red Bull Salzburg in der Generali-Arena empfängt - ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER -, hat nach dem Urteil des Bundesliga-Senats 5 noch "Hausaufgaben" zu machen, respektive weitere Unterlagen vorzulegen, um die Lizenz für die Bundesliga-Saison 2022/23 in 2. Instanz zu erhalten.

Austria Wien kündigte laut Sky an, gegen den Beschluss des zuständigen Lizenzsenats innerhalb der kommenden Tage schriftlichen Protest zu erheben, um fristgerecht die geforderten Nachweise beim Protestkomitee für dessen Entscheidung vorzubringen.

Austria Wien-Vorstand Gerhard Krisch (Foto): „Mit dem Investoren-Einstieg ist uns der 1. Schritt in Richtung der wirtschaftlichen Stabilisierung des Vereins gelungen, allerdings sind noch viele Maßnahmen zur Kostensenkung und Erlössteigerung erforderlich, die wir im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens dargestellt haben. Aufgrund der Komplexität und Einmaligkeit des Investoren-Einstiegs ist es nachvollziehbar, dass die Bundesliga weitere Rückfragen an uns stellt.

Wir sind zuversichtlich, dass wir alle Themen rechtzeitig klären können und hoffen auf einen positiven Bescheid in 2. Instanz.“

Foto: FK Austria Wien