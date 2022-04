Die langjährige Partnerschaft zwischen der HYPO Oberösterreich und dem LASK wird weiter fortgesetzt. Die schon seit dem Jahr 2014 bestehende Kooperation zwischen der Bank des Landes Oberösterreich und dem derzeit ADMIRAL Bundesliga-Achten, der am Karsamstag beim neuen Tabellenvorletzten SCR Cashpoint Altach gastiert - ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker- wird bis 2027 verlängert.

V. li.: LASK-Spieler Sascha Horvath, HYPO-Generaldirektor Mag. Klaus Kumpfmüller und LASK-Geschäftsführerin Barbara Niedermayr.

HYPO-Generaldirektor Mag. Klaus Kumpfmüller: „Die sportliche und wirtschaftliche Entwicklung des LASK in den letzten Jahren war sensationell. Für uns war es daher klar, dass wir diesen erfolgreichen Weg gemeinsam fortführen wollen. Die Marke LASK und die HYPO Oberösterreich passen einfach sehr gut zusammen. Die wirtschaftliche Führung des Vereins imponiert uns, die neue Arena wird ein Schmuckstück für unser Bundesland, da sehen wir uns als Hausbank für viele oberösterreichische Unternehmen und Institutionen selbstverständlich mit an Bord. Viele unserer Kund*innen unterstützen den LASK."

Ende April Shop-Eröffnung in Linzer Landstraße

Die HYPO Oberösterreich hat wie der LASK eine lange Tradition, ist weit über die Grenzen bekannt und dennoch regional verankert. Nicht zuletzt aus diesem Grund wird Ende April ein eigener Shop in der Linzer Innenstadt eröffnet. „Der HYPO LASK Corner in der Zentrale der HYPO Oberösterreich auf der Landstraße vereint die Vorteile des klassischen Service Centers einer traditionsreichen Bank mit einem ausgewählten Angebot an Merchandising-Artikeln des LASK. Auch Tickets können unsere Fans hier kaufen. Ein derartiges Angebot hat im Zentrum von Linz gefehlt“, schwärmt Barbara Niedermayr, Geschäftsführerin der LASK GmbH.

Und wo ist die neue, alte Partnerschaft zukünftig noch zu sehen? LASK-Präsident Dr. Siegmund Gruber: „Die HYPO Oberösterreich wird wie auch in den letzten Jahren auf der Hose mit dem Logo präsent sein. Nachhaltige Ideen und Formate sind zusätzlich in Ausarbeitung. Wir als LASK sind stolz diese wertvolle Partnerschaft fortsetzen zu können. Das zeigt einmal mehr die erfolgreiche wirtschaftliche Ausrichtung unseres Vereins.“

Über die HYPO Oberösterreich

Die HYPO Oberösterreich ist mit ihrer über 130-jährigen Firmengeschichte eine der renommiertesten und traditionsreichsten Banken Österreichs. Mit einer Bilanzsumme von 8,2 Milliarden Euro zählt sie zu den 20 größten Geldinstituten Österreichs.

Insgesamt betreuen die 430 MitarbeiterInnen der Bank mit der Zentrale in Linz an elf Standorten (zehn in Oberösterreich und eine in Wien) mehr als 100.000 KundInnen.

Fotocredit: LASK