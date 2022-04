Kontrastprogramm! Die Spieler von Chefcoach Andreas Wieland beim LASK am Mittwochnachmittag "auf Abwegen". Kapitän Alexander Schlager und Co. mal als Lieferdienst mit Bier & Leberkäs‘ für die Stadion-Baustelle der neuen Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl. Für die Bauarbeiter hatte die Mannschaft samt Trainer-Staff des aktuell Tabellenachten der ADMIRAL Bundesliga Bier, Leberkäse und Trikots im Gepäck. Eine Baustellen-Führung rundete den Besuch ab und steigerte die Vorfreude auf die neue Heimstätte zusätzlich (geplante Eröffnung: Februar 2023).

Die rund 150 Bauarbeiter, die derzeit auf der Baustelle der Raiffeisen Arena in Linz zum Einsatz kommen, staunten nicht schlecht, als am Mittwochnachmittag bei sonnigem Frühlingswetter die Spieler und Betreuer des LASK am Stadionvorplatz auftauchten. Die Athletiker hatten die Fußballschuhe gegen Bauhelm und Warnweste ausgetauscht und statteten ihrer künftigen Heimstätte einen Überraschungsbesuch ab.

An der Baustelle angekommen, legten die Bundesliga-Kicker selbst Hand an und bereiteten eine Jause für die Bauarbeiter vor. Mit im Gepäck hatte die Mannschaft dafür Zipfer-Bier, Leberkäse vom Leberkas-Pepi und Kornspitz von Backaldrin. „Es ist beeindruckend, wie schnell der Bau der Raiffeisen Arena voranschreitet. Mit dem Besuch wollen wir uns für den unermüdlichen Einsatz der Bauarbeiter, die hier von frühmorgens bis abends am Werk sind, bedanken“, sagte LASK-Kapitän Alexander Schlager (Foto unten). Als Erinnerung an den Mannschaftsbesuch teilten die Kicker LASK-Trikots an die anwesenden Bauarbeiter aus.

Spannende Baustellenführung

Im Anschluss an den geselligen Austausch mit den Bauarbeitern ging es für das Team von Chefcoach Andreas Wieland (Foto oben) direkt auf die Baustelle. PORR-Projektleiter Ing. Norbert Atzlesberger führte die Schwarz-Weißen fachkundig durch das Gelände und gewährte spannende Einblicke in den aktuellen Baufortschritt: Die Tribünen der Raiffeisen Arena wachsen täglich weiter in die Höhe, auch der Rohbau der künftigen Mannschaftsräume – wie etwa die Kraftkammer – konnte bereits besichtigt werden.

Außenspieler René Renner: „Wir konnten bereits die ersten Tribünenabschnitte erkunden. In einem Jahr werden hier die Fangesänge aus unserer Kurve zu hören sein, die Stimmung wird fantastisch sein. Die Vorfreude auf die Raiffeisen Arena ist mit dem heutigen Besuch noch einmal gewachsen."

Auch LASK-Präsident Dr. Siegmund Gruber ließ sich die Führung nicht entgehen: „Der Bau der Raiffeisen Arena ist ein Meilenstein in unserer Vereinsgeschichte. Großer Dank gebührt den ausführenden Firmen, wie etwa Oberndorfer, der PORR, Caverion und der SAR – um nur einige zu nennen. Alle ziehen an einem Strang, um den Bau zeitgerecht fertigzustellen.“

Neuer Web-Auftritt der Raiffeisen Arena

Ab sofort stehen bisher unveröffentlichte Bilder, Videos und Informationen zum Stadion-Neubau unter www.lask.at/raiffeisen_arena zur Verfügung. Die Seite fungiert als Informationsportal für alle LASK-Fans und wird in den kommenden Monaten laufend mit neuen Inhalten befüllt werden.

Video-Highlights vom Baustellen-Besuch sind hier zu finden: https://www.youtube.com/watch?v=fVvo5b9-Le0

Fotocredit: LASK