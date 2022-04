Die ADMIRAL Bundesliga geht in ihre finale Phase: Für die letzten beiden Heimspiele der SV Guntamatic Ried in der Qualifikationsgruppe, am 26. April gegen den FC Flyeralarm Admira und am 14. Mai im brisanten OÖ-Derby gegen den LASK, gibt es eine Ticket-Doppelpack-Aktion: Wer Tickets für beide Partien kauft, spart dabei 25 Prozent. Diese Tickets für den Bundesliga-Doppelpack können ausschließlich in der SVR-Geschäftsstelle gekauft werden.

Das Heimspiel gegen die Admira findet am Dienstag, dem 26. April, um 18.30 Uhr in der „josko ARENA“ statt, das OÖ-Derby gegen den LASK am Samstag, dem 14. Mai, um 17.00 Uhr.

Ticketpreise bei der Doppelpack-Aktion:

Längsseite (Tribüne Nord/Süd) – Sektoren B, C, D, E, K

Vollpreis: 36 Euro

Ermäßigt: 30 Euro

Kind: 13,50 Euro

Längsseite (Tribüne Nord/Süd/Ost) – Sektoren A, F, G, H, J, M

Vollpreis: 33 Euro

Ermäßigt: 27 Euro

Kind: 10,50 Euro

Torseite Stehplatz WEST

Vollpreis: 24 Euro

Ermäßigt: 18 Euro

Kind: 6 Euro

Einzelkartenverkauf Admira & LASK

Karten für das Spiel gegen die Admira sind auch im SVR-Onlineshop verfügbar.

Der Einzelkartenverkauf für das Spiel gegen den LASK startet erst nach dem Admira Heimspiel. Mit dem Ticket-Doppelpack sichert man sich damit auch vorzeitig einen Platz für das OÖ-Derby.

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at