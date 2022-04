Nach 5 Runden in der Quali-Gruppe der ADMIRAL Bundesliga und damit "Halbzeit" bleiben zwei Teams noch unbesiegt: der SCR Altach und der FC Flyeralaram Admira, der mit dem 2:1-Zittersieg in Hartbergnun gar im unteren Playoff in der Pole-Position ist und die SV Ried ablöste. Während der TSV Hartberg nicht von der Stelle kommt und weiter die "Rote Laterne" behält. Was meinen die Trainer und andere Protagonisten? Nachfolgend die Antworten!

Endlich mal wieder Torjubel-Feeling: Tobias Kainz brach nach 707 Spielminuten Torsperre den Bann, auch wenn es letztendlich nur zum Anschlusstreffer für die Schmidt-Schützlinge reichte. Doch viel fehlte diesmal nicht! Mit Glück & Leitner (Admira-Keeper) brachten die Südstädter den Vorsprung "ins Ziel".

TSV Egger Glas Hartberg – FC Flyeralarm Admira 1:2 (0:2)

16.04.2022, Profertil Arena, Z: 1.256, SR: Gerhard Grobelnik

Tore: 0:1 (13., FEM) Kerschbaum, 0:2 (41.) Surdanovic, 1:2 (51.) T. Kainz.

"Gehen dann von unserem Matchplan weg"

Andreas Herzog (Trainer FC Flyeralarm Admira): „Wir sind überglücklich, dass uns der Auswärtssieg gelungen ist. Wir haben super ins Spiel hineingefunden, genauso wie wir es uns vornehmen. Unverständlicherweise gehen wir dann von unserem Matchplan weg. Ich hab in der Halbzeit gesagt: ‚Burschen, es ist klar, dass die Hartberger mehr Risiko nehmen und wir müssen auf unsere Situationen warten.‘ Das ist uns in der 2. Halbzeit überhaupt nicht gelungen. Es war zum Schluss mit mehr Glück als Verstand, aber wir sind glücklich über die drei Punkte.

Wir haben wenig Gefahr ausgestrahlt und die Hartberger haben angreifen können, ohne zu viel Risiko zu nehmen. Das 2:1 war relativ zeitig, das hat es nochmal spannend gemacht. Bei uns in der Südstadt müssen wir es um einiges besser machen. Wir sind zufrieden, aber müssen auch sehen, dass wir heute am Ende Glück gehabt haben. Aber man muss sich das Glück auch erzwingen. Wie wir es die letzten 30 Minuten bis zum Schlusspfiff immer spannend machen, das ist ein Wahnsinn. Das halte ich nicht lange aus, wenn ich ehrlich bin.“

Hartberg-Stürmer-Routinier Dario Tadic, der diesmal von Beginn an ran durfte, und sein "Schattenmann" Philipp Schmiedl von den Panthern aus der Südstadt.

"Mannschaft ist nach Pause wie aus einem Guss herausgekommen"

Klaus Schmidt (Trainer TSV Egger Glas Hartberg): „Natürlich tut es weh. In der 1. Halbzeit haben wir uns nicht so präsentiert, wie ich es mir vorgestellt habe, aber die Mannschaft ist nach der Pause wie aus einem Guss herausgekommen und hat die erste halbe Stunde Admira vorgeführt. In den letzten 10 Minuten gab es die eine oder andere Situation, den Lattenpendler in der letzten Minute, der nicht hineinwollte. Wenn es hineinregnet, dann regnet es hinein.

Wir haben viel Risiko genommen und haben außen doppelt besetzt gehabt und haben schnell ein Tor gemacht, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Jetzt nimmt man einmal eine Watsche mit, die wir verarbeiten müssen und schauen, dass wir ab Montag aus diesem K.O. herauskommen und uns wieder aufbauen. Man muss das Positive herausnehmen und schauen, dass wir punkten und wenn möglich bald zu drei Punkten kommen. Wir hoffen, dass wir die positiven Dinge herausklauben und ein Puzzle zusammenbauen, damit wir nach Ostern bereit sind.“

Kapitän Andreas Leitner (FC Flyeralarm Admira): „Für die 1. Halbzeit muss man der Mannschaft ein Riesenkompliment aussprechen, das war sehr gut. In der zweiten Halbzeit ist dann wieder das Gefühl der Quali-Gruppe rausgekommen, dass jeder Fehler entscheiden kann. Wir haben ein bisschen die Nerven verloren, aber glücklicherweise haben wir es drübergebracht. Man tut sein Bestes und es ist heute in wichtigen Situationen gut gegangen. Es tut gut, dass wir nach vielen ungeschlagenen Spielen endlich wieder einen Dreier geholt haben.“

"Ohne unseren Kapitän wäre es nicht so ausgegangen"

Stefano Surdanovic (FC Flyeralarm Admira): „Erste Halbzeit sehr gut, zweite Halbzeit weniger gut, aber eine tolle Teamleistung. Wir haben gekämpft bis zum Ende und haben 2:1 gewonnen. Der Trainer meinte: ‚Die werden jetzt kommen!‘ und wir waren nicht darauf eingestellt und es wurde nochmal spannend.“

Der Winterneuzugang vom FC Blau-Weiß Linz über sein Tor, seinen Jubel und die Mannschaftsleistung: „Es war ein super Ball und ich habe versucht, nicht ins Abseits zu laufen. Ich hab es (den Torjubel, Anm.) mir selber beigebracht, als ich sechs, sieben Jahre alt war. Es freut mich, ein Tor geschossen zu haben, aber ohne unseren Kapitän wäre es nicht so ausgegangen – Bravo, Andi Leitner! Wir dürfen uns nicht ausruhen, sondern müssen nächste Woche unsere Leistung bestätigen.“

Martin Stranzl (Sky Experte): ...über...

...Chancen für den Klassenerhalt für Admira: „Wenn die Admira das Spiel gegen Hartberg zuhause gewinnt, haben sie mit dem Abstieg nichts mehr zu tun.“



...die Leistung vom TSV Hartberg: „Es war immer wieder ein Hin und Her und es sieht so aus, als hätten sie nach wie vor nicht den richtigen Weg gefunden.“



...Stefano Surdanovic: „Er aber auch Jan Vodhanel tun der Mannschaft richtig gut. Er gibt immer alles. Das war ein guter Transfer.



Brigitte Annerl (Präsidentin TSV Egger Glas Hartberg) vor dem Spiel über die aktuelle Situation bei TSV Hartberg: „Im ersten Bundesligajahr waren wir in einer ähnlichen Situation, die deutlich schwieriger zu bewältigen war als dieses Jahr. Es ist sehr eng und betrifft jede Mannschaft. So gesehen sind wir in einer verdammt komfortablen Ausgangssituation. Ich sehe den Aufwärtstrend. Wir haben in den letzten drei von vier Spielen die Null gehalten und das ist im Qualifikationskampf extrem wichtig. Es muss sich die Sache mit den Toren noch einstellen und davon gehe ich aus. Wir haben ein extrem starkes Kollektiv, tolle Menschen in der Mannschaft dazubekommen und die Erfolge werden sich wieder einstellen und dann kommt die Leichtigkeit wieder zurück.“



Die Präsidentin über den geplanten Stadionbau: „Wir sind in Gesprächen mit Bund und Land. Wir brauchen die öffentliche Hand als Unterstützung, alleine schaffen wir es nicht, ein UEFA-taugliches Stadion in der Oststeiermark aufzustellen. Es ist eine Multifunktionsarena, die für deutlich mehr ist als für den Profi-Fußball. Hartberg steigt nicht ab und es ist eine Multifunktionsarena.“

Brigitte Annerl: "Glaube, es wird bei Mallorca bleiben"

Brigitte Annerl über die geplante Reise für die Mannschaft, die von der Präsidentin bezahlt wird: „Wir werden das noch fixieren. Die gibt es definitiv nach dem 20. Mai, nachdem unser letztes Spiel absolviert wurde und wir den Klassenerhalt feiern. Ich persönlich glaube, es wird bei Mallorca bleiben.“

