325 Spiele, 78 Tore, 59 Assists. „Alex Grünwald prägte eine Dekade mit.“ Die Worte von Manuel Ortlechner treffen es auf den Punkt. Vor 19 Jahren wechselte Grünwald als Jugendspieler zur Wiener Austria, in den 2010er Jahren spielte unser „10er“ durchgehend eine tragende Rolle im violetten Offensivspiel, im Sommer hängt er die Fußballschuhe selbst bestimmt an den Nagel.

Alexander Grünwald: „Nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, nach dieser Saison meine Karriere als Fußballer zu beenden. Es ist eine Entscheidung, die mir nicht leichtfällt, weil Fußball ist und war mein Leben seit ich denken kann. Ich denke aber, es ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um mehr Zeit meiner Familie zu widmen und nach etlichen Verletzungen meinen Körper und meine Gesundheit in den Vordergrund zu stellen.



Ich verspüre große Dankbarkeit, solange Teil der Fußballwelt gewesen zu sein. Nach meinem Debüt 2007 bei der Austria konnte ich mich ab 2008 bis 2011 drei Jahre in Wr. Neustadt entwickeln mit dem Höhepunkt, dem Gewinn des Meistertitels in der zweiten Liga. Meine Rückkehr zur Austria 2011 wird mir immer in Erinnerung bleiben, gekrönt vom Meistertitel 2013, dem Champions-League-Einzug und von vielen Europacup Nächten – ich werde diese Momente nie vergessen. Es erfüllt mich mit Stolz, so lange Kapitän der Austria gewesen zu sein und fast ausschließlich für einen Verein gespielt zu haben.

Große Dankbarkeit verspüre ich auch für die Wertschätzung, die ich von den Verantwortlichen und den Fans der Wiener Austria über all die Jahre erfahren durfte und sehe dies nicht als selbstverständlich an.



Am Ende möchte ich DANKE sagen an alle Wegbegleiter, Trainer und Personen, die in mir etwas gesehen und mich gefördert haben. Danke an meinen Berater, an alle Physiotherapeuten/Masseure, ohne die so eine lange Karriere mit meinen körperlichen Voraussetzungen nicht möglich gewesen wären. Vor allem DANKE an meine Eltern & meinen Bruder, die durch ihre Aufopferung und Hingabe den Grundstein für alles gelegt haben und an meine Frau, die mir nach Rückschlägen immer zur Seite gestanden ist. Ich liebe euch über alles!



Zu guter Letzt, danke an alle Fans. Ohne euch wären diese ganzen Emotionen nicht möglich gewesen und ich werde jedem von euch für immer dafür dankbar sein, dass mein Name Alex Grünwald durch die Stadien Österreichs und Europas gehallt hat.“

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Alex Grünwald hat eine Dekade mitgeprägt. Als Denker, Lenker und Stratege im Mittelfeld hatte er in den 2010er-Jahren durchgehend großen Einfluss auf das Offensivspiel der Austria. Für mich ist er der Inbegriff eines Austrianers. Leider hat er in seiner Karriere einige schwere Verletzungen hinnehmen müssen. Nun hat er ein selbstbestimmtes Karriereende gewählt, das zeichnet große Spieler aus.



Alex Grünwald hat unfassbar viel für die Austria geleistet: Danke für Alles. Ich würde mir sehr wünschen, dass er in Zukunft einmal in anderer Funktion zu seinem Verein zurückkehrt. Ich gratuliere ihm herzlich zu seinem Nachwuchs, damit beginnt ein neues Kapitel in seinem Leben.“

Trainer Manfred Schmid: „Ich möchte mich bei Alex für die Zusammenarbeit bedanken. Er begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Trainerleben lang. Angefangen in der Akademie, wo ich sein erster Trainer bei der Austria sein durfte. Wir haben uns in verschiedenen Stationen immer wieder getroffen und letztendlich in seinem letzten Profijahr bei unserem Verein noch eine erfolgreiche gemeinsame Zeit erlebt.



Ich habe immer unsere offene und ehrliche Zusammenarbeit geschätzt, und ich konnte mich immer zu 100% auf ihn verlassen. Als Mensch ist er sowieso eine Bereicherung für alle, die ihn kennen, und ich hoffe, dass wir auch weiterhin in Verbindung bleiben, schon auch deshalb, weil sein größter Fan wohl mein Sohn Patrick ist.



Für seine berufliche Zukunft wünsche ich ihm alles Gute, und für seine Familie, die der kleine Lio ab nun auf den Kopf stellen wird, viel Glück und vor allem Gesundheit.“

Bild: www.RIPU-Sportbilder.at