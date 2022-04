Nachdem Ende März der erfolgreiche Anpfiff für die SK Rapid Bundesländer-Tour in Wels erklang, setzten die Hütteldorfer die Tour gestern im Mostviertel in Niederösterreich fort! Mit der Tour bedanken sich die Grün-Weißen nicht nur bei ihren Fans in den verschiedenen Bundesländern für ihre treue Unterstützung, sondern kommen auch ihrer Rolle als Klub zum Angreifen verstärkt nach.

Neben Präsident Martin Bruckner, den beiden Geschäftsführern Christoph Peschek und Zoran Barisic sowie Sportkoordinator und Rekordspieler Steffen Hofmann waren auch Lion Schuster, Robert Ljubicic und Nicolas Binder, der kürzlich sein Debüt bei den Profis feierte, mit dabei! Ähnlich wie beim letzten Mal gab es auch gestern wieder ein vielfältiges Tagesprogramm. Der Tag startete mit einem gemütlichen Pressegespräch im SK Rapid Fanshop in St. Pölten, ehe sich die Schülerinnen und Schüler der Musikmittelschule Melk auf einen Besuch der grün-weißen Delegation freuen durften. Am Nachmittag folgte ein Afternoon-Network beim Partner Hopferwieser + Steinmayr Installations GmbH in Amstetten, wo ein Wirtschaftstalk und Netzwerken im Vordergrund standen. Weiter ging es dann beim FCU Winklarn, wo zahlreiche Nachwuchsspielerinnen und -spieler von Winklarn und den umliegenden Vereinen (u.a. Amstetten) einen abwechslungsreichen Nachmittag erlebten. Die Kids erwartete auch hier wieder ein sportliches Programm inklusive Autogrammstunden. Abgerundet wurde der Tag mit einem unterhaltsamen und informationsreichen SK Rapid Stammtisch im Brauhaus Wieselburg.

„Unser Heimatbundesland ist zwar Wien, aber wir sind auch in Niederösterreich zuhause! Wir haben bereits 4.101 Mitglieder und 2.806 Abonnentinnen und Abonnenten sowie 95 Fanklubs in Niederösterreich, das zeigt unsere Strahlkraft und unterstreicht die große Rapid-Gemeinschaft“, so Präsident Martin Bruckner. Ein besonderer Tag war es auch für Robert Ljubicic: „Aufgrund der Coronapandemie war das gestern für mich der erste große Auftritt direkt bei den Fans, das Warten hat sich aber ausgezahlt, denn es war ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man Kinderaugen so zum Leuchten bringen kann“. „Früher habe ich mir Autogramme von Steffen Hofmann & Co. geholt und gestern durfte ich selbst zahlreichen Kindern eine Freude damit bereiten - das ist fast unbegreiflich“, freut sich Nicolas Binder abschließend.

Grün-weißer Tagesrückblick

Pressegespräch im Fanshop St. Pölten

Bereits um 10 Uhr lud der SK Rapid alle regionalen Medienvertreterinnen und -vertreter zu einem gemütlichen Gespräch mit Martin Bruckner, Christoph Peschek und Zoran Barisic. Dabei gab es spannende Einblicke in die aktuelle Situation der Hütteldorfer sowie eine exklusive Führung durch den Fanshop und das Fanartikel-Lager, das sich u.a. auch für den Versand der Online-Artikel verantwortlich zeichnet.

Lachende Gesichter in der Musikmittelschule Melk

Der nächste Stopp brachte die grün-weiße Delegation zur Musikmittelschule Melk, wo auch Steffen Hofmann und Lion Schuster mit dabei waren. Auf die Schülerinnen und Schüler wartete ein vielfältiges Programm: Neben einer Torschusswand und Schussgeschwindigkeitsmessung kam der Spaß auch beim Fußball-Darts nicht zu kurz. Die Punkte der Stationen wurden gesammelt und auf die besten Kids wartete eine SK Rapid Trinkflasche. Zusätzlich wurden alle Schülerinnen und Schüler zu einem Heimspiel des SK Rapid eingeladen.

Afternoon-Network in Amstetten

Auch für die Sponsoren sowie potenzielle Partner aus der Region gab es ein besonderes Programm. Beim Afternoon-Network in traumhafter Kulisse beim Partner Hopferwieser + Steinmayr Installations GmbH in Amstetten stand nicht nur ein Wirtschaftstalk, sondern auch das gemütliche Netzwerken im Vordergrund.

Sport, Spiel und Spaß beim FCU Winklarn

Das nächste Highlight war der Besuch beim Sportverein in Winklarn. Rund 150 Nachwuchsspielerinnen und -spieler absolvierten ähnlich wie beim Schulbesuch zahlreiche Stationen - von klein bis groß war Spaß vorprogrammiert. Insbesondere die Autogrammstunde mit Robert Ljubicic und Nicolas Binder erfreute alle Kinder, die sich u.a. auch über ein Poster des SK Rapid freuen durften. Zeit blieb selbstverständlich auch für das ein oder andere Selfie!

Krönender Abschluss im Brauhaus Wieselburg

Abgerundet wurde das grün-weiße Tagesprogramm mit dem beliebten SK Rapid Stammtisch in Wieselburg. Zahlreiche Mitglieder, Abonnentinnen und Abonnenten sowie Fans hatten so die Möglichkeit, ihren Idolen Fragen zu stellen. Lukas Marek führte - wie auch bei allen anderen Stationen - in gewohnter Art und Weise durch die Veranstaltung, weshalb der Abend mit viel Humor und Rapid-Infos zu Ende ging.



Der nächste Halt führt die SK Rapid Bundesländer-Tour am 4. Mai in die Steiermark - am 15. Juni folgt das Burgenland!

Bilder: SK Rapid Wien