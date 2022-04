Bevor sich der SCR Altach mit seinem Tross Freitag auf den weiten Weg von Vorarlberg nach Oberösterreich macht, wo der Tabellenvorletzte der ADMIRAL Bundesliga in Runde 6 der Quali-Gruppe in der Raiffeisen Arena in Pasching auf den LASK trifft - Samstag ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker - fand am Donnerstag die obligatorische Spieltag-Pressekonferenz der Rheindorfer statt. Auf der Chefcoach Ludovic Magnin "kein Blatt vor den Mund" nahm und dabei auch den Playoff-Modus heftig kritisierte. Und das, obwohl gerade die Altacher von der Punkte-Halbierung profitieren.

Denn ohne die Punkteteilung wäre der SCR Altach (derzeit 11. und einen Punkt vor Schlusslicht TSV Hartberg) mit drei Zählern Rückstand auf Hartberg Letzter. "Natürlich sind wir dieses Jahr in Altach froh über die Punkteteilung, ansonsten wäre der Klassenerhalt viel schwieriger. Aber wir müssen auch ehrlich sein. Dieser Modus ist eine Frechheit, alles andere kann man nicht sagen", meinte Magnin. Der ehemalige Deutschland-Profi vom SV Werder Bremen und VfB Stuttgart weiter: "Dieser Modus ist nicht fair".

"Wenn Leute, die das entscheiden, am Morgen noch in den Spiegel schauen können..."

Nur einen Tag nach seinem 43. Geburtstag wies der Schweizer daraufhin, dass die SV Guntamatic Ried ohne die Halbierung elf Punkte vor Altach sein würde, derzeit sind es nur drei. Die Innviertler hatten nur knapp die Meistergruppe verpasst, nun stecken sie mittendrin im Abstiegskampf - und entließen diese Woche nach nur wenigen Monaten Chefcoach Robert Ibertsberger.

Magnin: "Es tut mir leid für meinen Kollegen. Er hatte 16 Punkte Vorsprung auf uns (Anm.: nach Abschluss des Grunddurchgangs), und plötzlich muss er seinen Stuhl räumen." Der Chefcoach, der im Winter das Zepter beim SCRA übernahm legt nach: "Wenn die Leute, die das entscheiden, am Morgen noch in den Spiegel schauen können, mit der Entlassung von Trainern leben können, dann ist es gut für sie. Aber wir müssen ehrlich zu den Leuten und den Fans sein und sagen: Der Modus ist ein Witz."

Magnin stellte klar, es gehe ihm bei seiner Kritik nur um die Punkte-Halbierung, nicht um die Teilung in Meister- und Qualifikationsgruppe. "Mit der habe ich kein Problem. Aber wenn Punkte weggenommen werden, die du dir verdient hast, und danach wirst du entlassen, dann tut es mir weh." Seit 2019/20 spielt die Liga im aktuellen Modus. Bisher war der Absteiger auch immer jene Mannschaft, die selbst ohne Punktehalbierung die wenigsten Zähler geholt hätte.

Foto: GEPA-ADMIRAL