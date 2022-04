Der FK Austria Wien hat am 21. April fristgerecht alle geforderten Nachweise beim Protestkomitee der Bundesliga für dessen Entscheidung zur Bundesliga-Lizenzerhaltung vorgebracht. Die Violetten gastieren in der 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga am kommenden Sonntag bei Serienmeister und Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim - ab 14:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker.

Der FK Austria Wien musste nach dem am 13. April zugegangenen Urteil des Senats noch weitere Unterlagen vorlegen, um die Lizenz für die Bundesliga-Saison 2022/23 in 2. Instanz erhalten zu können.



Austria-Vorstand Gerhard Krisch: „Wir haben alle Fragen der Bundesliga beantwortet und mit entsprechenden Dokumenten hinterlegt.“

Fotocredit: FK Austria Wien