Heute ist Borussia Dortmund mit dem Ex-Salzburger Meistertrainer Marco Rose Richtung Süden unterwegs, gastiert morgen beim FC Bayern München (ab 18:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker). Der wiederum will seinen 10. Meistertitel in Serie feiern. Der FC Red Bull Salzburg tags darauf vs. Austria Wien - Sonntag ab 14:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker - seinerseits den 9. in Serie in der ADMIRAL Bundesliga. Bei der graphischen Nähe von Salzburg und München am Wochenende, wird da zwischen den Klub-Verantwortlichen des BVB & RB Salzburg der seit Monaten im Raum stehende Transfer von Karim Adeyemi endgültig besiegelt?

Nach Informationen vom deutschen TV-Sender Sport1 stehen die Verhandlungen über einen Wechsel von Karim Adeyemi vom FC Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund kurz vor dem Abschluss, habe man sich in den vergangenen Tagen & Wochen angenähert. Besonders in punkto Ablösesumme.

Rekordablöse

Demnach haben sich beide Klubs auf eine Basis-Ablöse von 38 Millionen Euro geeinigt, die durch Bonuszahlungen noch bis auf 41 Millionen Euro steigen könne. Für keinen anderen Spieler aus der österreichischen Bundesliga wurde bisher ein dermaßen hoher Betrag bezahlt.

Dem 20-jährigen, gebürtigen Münchener und DFB-Nationalspieler liege ein Fünfjahresvertrag vor, berichtete Sport1 weiter. Es seien nur noch Details zu klären, mit einem Vollzug sei zeitnah zu rechnen. Der Kontrakt von Karim Adeyemi, der aktuell mit 16 Treffern die Torschützenliste der ADMIRAL Bundesliga anführt, in Salzburg läuft noch bis zum Sommer 2024. Seit Monaten wird über einen Wechsel nach dieser Saison spekuliert.

Fotocredit: RB Salzburg via Getty