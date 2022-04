In der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga wird die "zweite Halbzeit" angepfiffen. Jeder Gegner wartet noch einmal. Der TSV Egger Glas Hartberg gastiert am Samstag beim aktuellen Quali-Gruppen-Spitzenreiter FC Flyeralarm Admira in der BSFZ-Arena - ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker.

Diesmal möchten Diarra & Hartberg "die Nase vorn haben" und nach einem 1/2 Jahr endlich wieder auswärts einen Dreier landen (der letzte am 30. Oktober mit 2:0 in Altach). Stephan Zwierschitz und die Admira wiederum sind in der Quali-Gruppe noch unbesiegt und könnten einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Der TSV Hartberg sinnt auf Revanche! Sieben Tage nach der schmerzvollen 1:2-Niederlage im Heimspiel gegen die Herzog-Elf wollen es die Blau-Weißen diesmal - speziell in der 1. Halbzeit - besser machen. Nachdem man zumindest die "7-Spiele-Torsperre" endlich beendet hat, soll es diesmal endlich auch mit dem ersten Sieg seit knapp fünf Monaten klappen. Hoffnung gibt auch ein Blick auf die BL-Premierensaison. Damals steckte der TSV auch voll im Abstiegskampf und konnte den ersten Sieg in der 28. Runde auswärts (gegen Rapid) einfahren. Vier Jahre später steht morgen wieder Runde 28 vor der Tür...!

Avdijaj auf Reha in Deutschland

Personell wird es Woche für Woche besser, die Ausfälle werden immer weniger. Matija Horvat kehrt nach Gelbsperre wieder zurück. Aktuell muss kein Spieler eine Sperre absitzen. Donis Avdijaj ist in Deutschland auf Reha und fehlt auf jeden Fall. Wer und ob jemand aus dem zuletzt verletzten Trio Sonnleitner/Sturm/Kröpfl zurückkehren wird, entscheidet sich kurzfristig.

Cheftrainer Klaus Schmidt: "Nach der unglücklichen Heimniederlage gilt es für uns diese Scharte auszumerzen. Die Mannschaft brennt auf die Revanche, doch viel wichtiger ist es - aufgrund der Tabellensituation - dass wir auf die Siegerstraße zurückkehren. Wir werden alles daran setzen, diesen Schritt zu machen."

Mittelfeldspieler Matija Horvat: "Jeder der die Tabelle kennt, weiß, dass die nächsten beiden Spiele richtungsweisend sind. Ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam in der Lage sind, das zu schaffen. Jeder muss bereit sein und aus seiner Komfortzone herauskommen, alles für die Mannschaft geben und seine individuellen Stärken auf den Platz bringen. Dann können wir in der Südstadt bestehen und uns hoffentlich einmal belohnen."

Foto: GEPA-ADMIRAL