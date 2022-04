Der FC Flyeralarm Admira, einzig in der Quali-Gruppe im Frühjahr mit dem SCR Altach noch unbesiegt, empfängt in der 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga den TSV Egger-Glas Hartberg - ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker. Bisher gab es 13 Bundesliga-Duelle, von denen die Ost-Steirer acht gewannen. Bei zwei Remis und nur drei Siegen der Südstädter, die aus der Pole-Position in die sechste Runde der Quali-Gruppe gehen. Und mit viel Selbstvertrauen!

Auch wenn mit Roman Kerschbaum (Knöchelverletzung), der beim 2:1-Hinspielsieg vor einer Woche in Hartberg das Führungstor erzielte, ein Leistungsträger ausfällt. Ebenfalls fehlen wird Onurhan Babuscu (Oberschenkel). Die Einsätze von Thomas Ebner (Adduktoren) und Sebastian Bauer (Oberschenkel) sind fraglich.

Die Panther sind bisher Nutznießer der Punkte-Halbierung und seit fünf Spielen unbesiegt. Mit neun Zählern aus den ersten fünf Runden sind die Südstädter gemeinsam mit Altach das beste Team der Qualifikationsgruppe und führen das untere Play-off sogar an. Fünf Punkte beträgt das Guthaben der Niederösterreicher auf Hartberg, mit einem Sieg am Samstag wäre der Klassenerhalt nur noch ein Formalakt.

Chefcoach Andreas Herzog (Foto): „Wir haben dank des Sieges vor einer Woche eine gute Ausgangsposition. Wenn wir Hartberg erneut besiegen, schaut es für uns gut aus. Der Gegner wird wahrscheinlich viel Risiko nehmen, das müssen wir ausnützen. Wir wollen wieder die spielbestimmende Mannschaft sein, glauben an uns und wollen unser Ding durchziehen. Wichtig ist, dass wir von Beginn an aggressiv in die Zweikämpfe gehen.“

Der 19-jährige Mittelfstürmer Angelo Gattermayer, der noch auf sein erstes Bundesliga-Tor wartet: „Wir erwarten einen risikoreichen Gegner, der sehr aggressiv auft reten wird. Daher müssen wir von der ersten Minute an voll da sein. Ein voller Erfolg wäre für uns total wichtig, denn dann könnten wir uns vom Tabellenende absetzen.“

Foto: Josef Parak