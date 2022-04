Auf die 1. Hälfte seiner ersten Qualigruppen-Teilnahme blickt der LASK mit durchwachsener Bilanz. Dem vielversprechenden 6:0-Auftaktsieg gegen die WSG Tirol folgte die Ernüchterung...kein weiterer Dreier, stattdessen 3 Remis und die Heimpleite im OÖ-Derby gegen die SV Guntamatic Ried. Am Samstag in Rd. 28 der ADMIRAL Bundesliga gastiert der SCR Altach in der Raiffeisen-Arena in Pasching - ab 17 Uhr im Liveticker! Duelle beider Klubs waren in dieser Saison nicht gerade Tor-Spektakel. Dem 1:0 der Linzer in Altach folgte im November ein 1:0 der Rheindorfer in Pasching, vor einer Woche gab´s im Ländle die Nullnummer.

Im direkten Rückspiel gegen die Vorarlberger soll diesmal ein voller Erfolg gelingen. Doch die Linzer sind gewarnt, denn Altach zeigte sich im Finaldurchgang in sehr guter Form: Bislang ist die Elf von Ludovic Magnin noch ungeschlagen und sammelte in den ersten fünf Partien neun Zähler – so viele Punkte holte sonst nur der FC Flyeralarm Admira. Zum Vergleich: der LASK holte aus fünf Finalrunden-Partien gerade mal sechs Zähler, liegt auf Rang 9 (18 Punkte) derzeit drei vor dem Vorletzten SCR Altach (15).

Bei den Athletikern hat sich die personelle Situation entspannt, fehlt nurmehr ein Trio mit Mittelstürmer Marko Raguž sowie den Innenverteidigern Filip Twardzik und Philipp Wiesinger, der beim 1. Duell im Juli in Altach 1:0-Siegtorschütze für die Linzer war.

LASK-Chefcoach Andreas Wieland...bei der heutigen Pressekonferenz über...

...das bevorstehende Spiel: „Wir haben viele Rückschlüsse aus dem 1. Spiel in Altach vor einer Woche ziehen haben können. Erfreulich war unsere Arbei gegen den Ball. Dass wir kaum Torchancen zugelassen haben, egal ob aus dem Spiel oder aus Standardsituatione. Um einen vollen Erfolg einfahren zu können, braucht’s morgen höhere Dynamik und bessere Entscheidungen in Ballbesitz, speziell im Angriffsdrittel. Wenn es uns gelingt, mit mehr Speed in die Box zu kommen und den letzten Pass gefährlich reinzubringen, um dann mit einer Führung ins Spiel zu gehen und vor unseren Fans den vollen Erfolg zu feiern."

...personelle Situation: "Bis auf Philipp Wiesinger, der erfolgreich seine OP absolviert hat, fehlt auch noch Marko Raguž. Ansonsten sind alle Spieler verfügbar."

...Dreier- oder Vierer-Abwehrkette gegen Altach: "Ich denke, dass wir in beiden Systemen desöfteren zu Null gespielt haben. Das Personal bietet beide Optionen an."

...den überraschenden Trainer-Wechsel bei OÖ-Erzrivale SV Ried: "Als LASK-Trainer macht man sich vorwiegend keinen Gedanken um den Lokal-Matador oder Konkurrenten. Das ist die Aufgabe von diesem Verein. Ich habe dazu natürlich eine Meinung, aber die spielt keine Rolle. Wir sind gut beraten, die Dinge intern zu besprechen. Ich glaube die Situation, nachdem wir es nicht geschafft haben in die Meistergruppe zu kommen, ist relativ klar. Der Druck, der da ist, ist nachvollziehbar. Es gibt viel Druck von den eigenen Erwartungen, egal ob das jetzt mich als Person betrifft, den Staff oder auch die Spieler. Wir haben täglich daran, dass wir die Erwartungen erfüllen, leisten unser Bestes und hoffen auch auf das Beste für das kommende Spiel."

...Kritik von Altach-Coach Ludovic Magnin an Punkte-Halbierung und dass Modus "Witz", "Frechheit" sei: "Die Reform ist jetzt nicht in diesem Jahr passiert, von dem her muss man sich damit abfinden. Ich kann aber gewissen Aussagen von meinem Kollegen verstehen was die Fairneß betrifft. Ich glaube da hat man teilweise ein bisschen auf die Meistergruppe geschaut, weil es in den Saisonen zuvor meist so war, dass Red Bull Salzburg einen uneinholbaren Vorsprung hatte. In der Qualifikationsrunde ist aufgrund der Punkehalbierung mit zwei, drei guten Ergebnissen der gesamte Grunddurchgang auf den Kopf gestellt."

...mehr Einsatzzeit für Comebacker Andreas Gruber: "Er hat doch auch Einsatzminuten gesammelt, doch ich denke, dass er noch nicht auf dem Niveau ist wie vor seiner Verletzung. Er arbeitet daran, dass er dahin kommt. Ich wünsche mir natürlich auch als Trainer, dass er zu seinen alten Qualitäten findet. Da wird er wahrscheinlich noch die ein oder andere Woche Zeit brauchen."

"Im Moment fühlt er sich nicht bereit"

...Marko Raguž (Foto oben): "Die Situation für Marko ist schwierig. Er hat diese langwierige Verletzung gehabt mit dem Kreuzbandriss. Er hat mehrere Versuche gestartet, wieder in das Training einzusteigen und hat unterschiedliche Probleme beim Wiedereinstieg gehabt. Im Frühjahr hat es relativ gut ausgesehen, wo er auch ein paar Spielminuten sammeln konnte. Im Moment fühlt er sich nicht bereit. Wir versuchen ihm bestmöglich in dieser Situation auch zu helfen. Es ist schwer, da jetzt eine Prognose abzugeben, wann er sich wieder bei 100% befindet."

René Renner & James Holland hatten mit dem LASK in dieser Saison am 24. Oktober in der Raiffeisen-Arena in Pasching mit 0:1 gegen Atdhe Nuhiu & Altach das Nachsehen und warten daheim noch auf den ersten Treffer & Punkt gegen die Vorarlberger.

Der 31-jährige LASK-Innenverteidiger Petar Filipovic...über...

...das bevorstehende Spiel: "Jedem ist bewusst, in welcher Situation wir uns befinden. Jetzt gilt es in den nächsten Wochen darum, dass jeder Verantwortung übernimmt und das auf den Platz bringt, wozu wir fähig sind. Der wahre Charakter zeigt sich halt in schwierigen Zeiten. Es ist zur Zeit nicht einfach, doch jetzt gilt es Charakter zu zeigen und das Beste daraus zu machen."

"...damit beschäftigen wir uns nicht"

...Orientierung mehr nach oben auf internationales Geschäft (über Umweg Playoff) oder nach unten Klassenerhalt: "Um ehrlich zu sein ist das Wort Klassenerhalt bei uns nicht gefallen. Damit beschäftigen wir uns nicht. Ich denke jedem einzelnen ist bewusst, was für eine Qualität wir haben. Jetzt gilt es das Maximale herauszuholen. Jeder einzelne sollte danach streben, das bestmögliche Ziel zu erreichen. Ich denke wir sind trotzdem sehr nahe dran und haben gute Chancen das Ziel zu erreichen. Deshalb konzentrieren wir uns auf das Ziel. Sicher wissen wir, in welcher Situation wir uns befinden und dass es nicht einfach ist."

...auslaufenden Vertrag zum Saisonende und Vorsichtsmaßnahmen bei Comeback: "Wir haben uns intern einen guten Plan gemacht, an den wir uns gehalten haben. Ich bin dabei meine 100% zu erreichen und auf einem guten Weg. Ich habe mich gut integriert nach längerer Verletzungspause und dementsprechend läuft eigentlich alles nach Plan."

Fotos: Harald Dostal/sport-bilder.at