Hält der Salzburger Siegeszug in der Youth League an? Seit 18 Uhr - jetzt im Livestream des FC Red Bull Salzburg - https://www.redbullsalzburg.at/de/rbs-tv/livestream - stehen sich in Nyon im zweiten Halbfinalspiel der UEFA Youth League der FC Red Bull Salzburg und Atlético Madrid gegenüber. Im Finale am Montag wartet Benfica Lissabon, das sich bereits am Nachmittag gegen Juventus Turin mit 4:3 im Elfmeterschießen (2:2 in der regulären Spielzeit) durchsetzte.

Benfica Lissabon? Da war doch was?! Genau: jener portugiesische Kultklub, den der FC Salzburg im Youth-League-Finale 2017 besiegt hatte. Damals unter Trainer Marco Rose (derzeit Borussia Dortmund und morgen im deutschen Klassiker beim FC Bayern München zu Gast, 18:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker) und mit den Salzburger Spielern Amadou Haidara sowie dem Sturmduo Mergim Berisha & Patson Daka.

Während die Salzburger also heuer zum erneuten Mal in einem Youth-League-Halbfinale stehen, ist es für Atletico Madrid eine Premiere. Zuletzt besiegte die U19 des amtierenden spanischen Meisters auswärts Borussia Dortmund mit 1:0. Typisch für diese Mannschaft ist, was typisch für Atletico ist: eine stabile Defensive - schnelle, dribbelstarke Spieler an der Front. Wichtige Akteure sind Tormann Iturbe und Mittelfeld-Regisseur Pablo Barrios. Beide hatten in den letzten Spielen großen Anteil am Aufstieg ins Halbfinale. Letztlich ist es aber das Kollektiv, das herausragt.

Doch "Chapeau" den Salzburgern um Chefcoach René Aufhauser. Wieder einmal beweist die Jugendabteilung von Red Bull Salzburg, dass sie eine der besten Talenteschmieden Europas und der Welt ist. Das machte sich an den sensationellen Transfererlösen in den letzten Jahren bemerkbar - und kam auch gegen Sevilla, Wolfsburg, Lille, Zilina und Paris SG zur Geltung. Alle diese Gegner übertrumpfte RBS im bisherigen Turnier.

Hoffnungsträger in der Offensive ist auch heute wieder Roko Šimić. Der kraftvolle, 18-jährige Kroate, geboren in Mailand, traf in der 2. Liga in dieser Saison bereits 13 Mal für den FC Liefering und in der laufenden Youth League 5 Mal. Am 3. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg durfte Šimić sogar echte Champions League-Luft schnuppern.

Die restlichen Spieler brauchen sich auch nicht verstecken. Baidoo und Kapitän Lukas Wallner halten das Zentrum dicht. Benjamin Atiabou hat einen immensen Offensivdrang. Tolgahan Sahin hat eine wunderbare Spielübersicht. Auch zu erwähnen: hinten links Lukas Ibertsberger, Sohn des kürzlich bei der SV Guntamatic Ried entlassenen Chefcoach Robert Ibertsberger.

Alles Weitere nach Spielende.

